Coraz droższa szkolna wyprawka. Jak kupują sprytni rodzice?

Dlaczego warto planować wyprawkę już latem?

Sezon urlopowy kusi, żeby odłożyć myślenie o zeszytach, piórnikach i butach na później, ale e kto czeka na ostatni dzwonek, płaci najwięcej. Latem sklepy wyprzedają kolekcje wiosenne i letnie, oferując odzież i obuwie z rabatami nawet do 70%. W międzyczasie stratuje promocja Back To School, czyli lawina zniżek na zeszyty, plecaki i przybory szkolne. W sieci pojawiają się kody rabatowe, które dodatkowo łączą się z wieloma promocjami. Sprytny rodzic wykorzystuje obie okazje równolegle i rozkładają zakupy na kilka rat. Bo kto powiedział, że kurtka na jesień, sportowe buty czy plecak, muszą być kupione we wrześniu, a nie właśnie teraz, kiedy ceny są najniższe?

Kupowanie z wyprzedzeniem to mniej stresu na początku roku szkolnego, mniejsze kolejki i dużo większy wybór. To także większa szansa na złapanie kuponów, bo sklepy zachęcają do zakupów wcześniej właśnie za ich pomocą. Krótko mówiąc: planując zakup wyprawki szkolnej taniej na lato, nie przepłacasz, wręcz oszczędzasz, zyskujesz spokój ducha i dużo lepsze przygotowanie do nowego roku szkolnego.

Co kupić do szkoły na letnich wyprzedażach, a co podczas promocji Back To School?

Nie wszystko warto kupować od razu: klucz do rozsądnych zakupów tkwi w rozdzieleniu szkolnej wyprawki na dwa etapy. Pierwszy dotyczy wykorzystania potencjału wakacyjnych promocji. Dostępne kody rabatowe na letnie wyprzedaże sumują się i dają w ten sposób dużo większy rabat, niż wydawałoby się na pierwszy rzut oka. Zobacz, co i kiedy upolować, żeby szkolną wyprawkę kupić w możliwie najlepszej cenie.

Do szkolnej wyprawki podczas letnich wyprzedaży taniej kupisz:

Plecaki, torby, worki na buty — szczególnie modele z kończących się kolekcji sportowych marek. Lato sprzyja promocjom na wszelkiego rodzaju bagaże, w tym plecaki, które świetnie nadają się do szkoły. Rabaty mogą sięgać aż 50%!

Buty sportowe i na WF — trampki, adidasy, sneakersy. Letnie wyprzedaże to okazja, żeby modne buty sportowe kupić z solidną zniżką. Warto od razu pomyśleć o dwóch-trzech parach na zmianę. Na Mamyje.pl można znaleźć kody rabatowe, które działają przy zakupie min. 2 sztuk, co automatycznie nasuwa korzyść z zakupu butów do szkoły za jednym zamachem.

Akcesoria typu lunchboxy, bidony, termosy — często lądują w działach ogólnych z wyprzedażami wakacyjnych gadżetów, ale są regularną pozycją w ofercie wyprzedażowej na sklepach z asortymentem turystycznym. Warto przeglądać promocje w sklepach sportowych, z dedykowanym sprzętem dla fanów kempingów i sportów outdoorowych.

Kurtki przeciwdeczowe i ciepłe bluzy - letnie wyprzedaże to rewelacyjna okazja, żeby kupić taniej polecane kurtki przeciwdeszczowe, softshelle czy polary, które jesienią będą niezbędne. W lipcu i sierpniu bez trudu znajdziesz na nie promocje nawet do 70%.

Podczas Back To School taniej kupisz:

Zeszyty, bloki, piórniki — ich ceny spadają lawinowo w dedykowanych akcjach. Warto kupować zeszyty w wielopakach i zaoszczędzić sobie dodatkowych zakupów w trakcie roku szkolnego.

Artykuły plastyczne i papiernicze — farby, kredki, nożyczki, plastelina. Zanim przystąpisz do zakupów tych elementów wyprawki szkolnej, warto przejrzeć aktualne zasoby swojego dziecka, żeby uniknąć zbędnych wydatków. Zdecydowanie łatwiej o nie przy zakupach w ostatniej chwili.

Tornistry i plecaki szkolne — podczas promocji Back To School, pojawiają się nowe okazje i promocje. W niektórych sportowych sklepach przy zakupie obuwia, otrzymasz zniżkę na plecak. W innych dostępne są kody rabatowe. Jest w czym wybierać!

Elektronikę dla starszych uczniów — pendrive'y, kalkulatory, słuchawki, ale też laptopy, PC, tablety i smartfony. Co roku akcja Back To School rośnie, jeśli chodzi o ofertę IT dla młodych. Na prawdziwe okazje możemy liczyć od sierpnia do nawet końca października, z uwagi na późniejszy start roku akademickiego i ofertę kierowaną również do studentów.

Z roku na rok akcja Back To School przyciąga nowe sklepy, a co za tym idzie, rośnie wybór i konkurencja. To z kolei przekłada się na mnóstwo dostępnych promocji: 2 + 1 gratis, zniżka 50% na drugi produkt, rabaty do 30% na wielopaki, przeceny do 50%. Wszystkie kody rabatowe Back To School znajdziesz na Mamyje.pl na dedykowanej wydarzeniu podstronie.

Promocje na wyprawkę szkolną, które łączą się z kodami rabatowymi

Największy błąd? Zatrzymać się na samej obniżce na metce. Sprytni rodzice wiedzą, że prawdziwe oszczędności zaczynają się wtedy, gdy promocję sklepową łączysz z dodatkowym kodem rabatowym. Takie z kolei pojawiają się głównie online. Nie jest tajemnicą, że w sklepach internetowych te same produkty znajdziesz taniej, niż w sklepach. To jednak nie koniec możliwości, bo dostępne kody rabatowe obniżają ceny jeszcze bardziej.

Warto wiedzieć, że niektóre sklepy rozdają kupony za zapis do newslettera, programy lojalnościowe albo bonusy za zakupy powyżej określonej kwoty. Każdy rodzic, który strategicznie podchodzi do zakupu szkolnej wyprawki, wie, że żeby faktycznie zaoszczędzić, ciężko załatwić wszystkie zakupy na jednym paragonie. To kilka rozłożonych w czasie akcji, a każda z nich to szansa, żeby przyciąć koszty jeszcze mocniej.

Gdzie znaleźć najlepsze promocje i kody rabatowe na wyprawkę szkolną?

Gdzie szukać? Tam, gdzie promocje spotykają się z doświadczeniem, a dostępne kupony są zweryfikowane i działają. Najlepsze promocje i kody rabatowe na wyprawkę szkolną znajdziesz na Mamyje.pl, gdzie każdy udostępniony kupon jest ręcznie weryfikowany przez zespół zawodowych poszukiwaczy promocji. Zarówno z okazji letnich wyprzedaży, jak i promocji Back To School, znajdziesz dedykowane podstrony, na których udostępniane są wszystkie najlepsze promocje i zniżki dotyczące wyprawki szkolnej. Korzystanie z kodów rabatowych Mamyje.pl jest w 100% darmowe. Chcąc wykorzystać strategię oszczędzania na rzeczach do szkoły, przed każdym zakupem sprawdzaj aktualne kupony w sklepie, w którym akurat robisz zakupy. Sprytni rodzice już wiedzą, gdzie zacząć. Teraz Twoja kolej!