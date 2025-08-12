Dlaczego warto odwiedzić Apulię we Włoszech

Jak dostać się do Apulii?

Obecnie loty do Apulii nie są drogie. Możesz liczyć na tanie linie lotnicze takie jak Wizzair i Ryanair. Mnogość połączeń sprawia, że każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego od stycznia do grudnia. Największą popularnością cieszy się lotnisko w Bari. Można dostać się do niego z wielu polskich miast. Osobom planującym odwiedzić południową część Apulii najbardziej odpowiada lotnisko Brindisi Papola Casale.

Będziesz też potrzebować transportu z lotniska Bari do centrum miasta. Możesz zdecydować się na pociąg regionalny Ferrotramviari, lokalny autobus numer 16 lub na shuttle bus. Są także taksówki i podwózki zorganizowane. Dla wielu osób, szczególnie ceniących sobie niezależność, najlepsze będzie wypożyczenie auta na miejscu. Jeśli decydujesz się na lotnisko Brindisi Papola Casale, to jako transport do miasta możesz wybrać zielony autobus STP Brindisi. Innym rozwiązaniem będzie taksówka lub transport zorganizowany. Jest także autobus międzymiastowy. Po Apulii możesz poruszać się samochodem, pociągiem lub autobusem.

Co z noclegiem w Apulii? Poznaj godne polecenia propozycje

Decydując się na wakacje w Apulii, pamiętaj o wcześniejszym zabukowaniu miejsca noclegowego. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę, bo możesz mieć problemy ze znalezieniem dogodnego noclegu, szczególnie w okresie szczytowym, czyli sezonie urlopowym. Wiele osób decyduje się na stolicę Apulii, czyli na Bari. Do wyboru masz liczne obiekty oferujące pokoje i apartamenty. Możesz zdecydować się przykładowo na CalDò B&b, Vittorio’s Luxury Suites, Casa Alma, Palazzo del Carmine lub Cavour 124. Kolejną świetną bazą wypadową dla turystów jest Monopoli. Nie brakuje mieszkań tuż przy plaży. Największa popularnością cieszy się CASA NAUTILO – Porta Vecchia, czyli odrestaurowany apartament. Możesz również zatrzymać się w B&B Villa Maria Pia, bardzo blisko centrum miasta.

Jeśli wybierzesz POLIGNANO A MARE, warto zatrzymać się w miejscu z pięknym widokiem na morze. Na szczególną uwagę zasługuje apartament Amoredimare Casa Vacanze. Będzie to idealna opcja o każdej porze roku. Turyści zostający w mieście Ostuni chętnie decydują się na zabukowanie kameralnego apartamentu w Vico di Ostuni. Z kolei w Lecce dobrym wyborem będzie Leccesalento Bed And Breakfast ze względu na niezwykły widok z okna na rzymski amfiteatr. W Otranto możesz zdecydować się na mieszkanie w La Bella Otranto o sporym metrażu w centrum miasta, które znajduje się tylko sto metrów od plaży. W przypadku Apulii nie ma problemu ze znalezieniem miejsca noclegowego, niezależnie od wybranego miasta. Najlepiej zapoznać się z ofertą poszczególnych obiektów i opinii na ich temat.

Co smacznego warto zjeść w Apulii?

Włochy słyną z pysznej kuchni. Pojawia się jednak pytanie, jakie przysmaki warto spróbować w regionie? W przypadku Apulii możesz liczyć na mnogość lokalnych produktów. Warto skosztować przeróżnych specjałów zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej. Dania włoskie bardzo często bazują na makaronie. Twoje kubki smakowe będą zachwycone, jeśli zaserwujesz im makaron orecchiette. Kobiety robią go ręcznie każdego dnia. Możesz wobec tego zaopatrzyć się w niego i zrobić samodzielnie danie ze świeżych surowców lub udać się do pobliskiej restauracji. W Bari na Strada Arco Alto całą produkcję makaronu każdy ma możliwość oglądania na żywo, co stanowi ciekawą atrakcję.

We Włoszech pyszne są nie tylko dania makaronowe. Warto sobie pozwolić na skosztowanie lodów i słodyczy. Na szczególną uwagę zasługuje Pasticciotto, które ma postać kruchych babeczek. Pyszne nadzienie składa się z kremu i ricotty. Jest mnóstwo opcji do wyboru tego smakołyku, w zależności od preferencji. Warto odwiedzić lokalną cukiernię Martinucci, bo właśnie tam czekają na Ciebie przeróżne pyszności. Włochy to także idealne miejsce do zjedzenia lodów, zwłaszcza tych nakładanych łopatką. Na próżno szukać czegoś tak wyśmienitego w Polsce, dlatego korzystaj jak najwięcej.

Pysznych dań wytrawnych we Włoszech nie brakuje. W przypadku Apulii jednym z topowych dodatków jest oliwa z oliwek. To właśnie ona jest największym producentem w całym kraju. W Apulii podaje się cisto drożdżowe z grubą solą i rozmarynem, czyli Foccacia Barese. Ciekawym daniem jest także makaron Foccacia Barese z rzepą brokułową. Cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców, ale ma specyficzny smak, który jedni lubią, drudzy za nim nie przepadają. Jeśli szukasz chętnie jedzonej przekąski w Apulii, zdecyduj się na taralli. Podaje się to często do alkoholu, szczególnie do wina i piwa.