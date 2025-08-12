Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Wiele właścicieli firm uważa, że wystarczy posiadać stronę internetową, a do ich firmy przyjdą klienci. Oczywiście, internet to ogrom możliwości, z którego korzysta wiele firm. Istotne jest jednak prawidłowe i przemyślane wykorzystanie tych możliwości.



Media społecznościowe to potencjał rozwoju, który można wykorzystać niemalże w każdej branży. O dziwo nie tylko tej działającej w internecie, ale także w firmach lokalnych, jak i przede wszystkim gastronomii. Jednak tutaj sytuacja powtarza się jak w przypadku strony internetowej - założenie firmowego Facebooka i Instagrama to nie koniec przygody, należy jeszcze zadbać o wygląd, odpowiedni przekaz i reklamę.

Na czym polega prowadzenie social mediów?

Prowadzenie Social Media to złożony proces, którego celem jest zwiększenie zaufania do firmy i marki. Media społecznościowe łączą ludzi i biznes. Firma jest w stanie wyświetlić dowolny komunikat osobom o wybranej płci, wieku, zainteresowaniach, a nawet zachowaniach. Zaplanowana komunikacja pozwala “podrzucać” odbiorcom treści, które chcemy żeby zobaczyli.

Media społecznościowe pozwalają budować pogląd i opinię odbiorców na dowolny temat. Regularne publikowanie wartościowych treści i budowanie więzi z odbiorcami zdecydowanie się opłaca. Osoby darzące nas zaufaniem są w stanie szybciej i z większym prawdopodobieństwem podjąć pozytywną decyzję zakupową.

Do najczęściej wykorzystywanych mediów społecznościowych należą fanpage na facebooku oraz profil firmowy na instagramie. Za prowadzeniem fanpage przemawia dobrze przemyślany i rozbudowany system reklamowy, który wspomaga proces budowy społeczności.

Dobra komunikacja celuje do osób na różnych etapach lejka zakupowego, a treści sprzedażowe stanowią jedynie kilka - kilkanaście procent wszystkich treści. To pozwala na stopniowe przekonywanie i utwierdzanie w przekonaniu, że jesteśmy firmą godną zaufania z dobrą ofertą.

Zalety prowadzenia social media

Bez wątpienia główną zaletą jest możliwość zwiększenia przychodów firmy. Przemyślana i konsekwentnie prowadzona komunikacja buduje relacje. Dobre relacje to powracający klienci, większa wartość zakupów czy lojalność. Zadowoleni klienci często polecają produkty i usługi, z których sami korzystają.

To niezastąpione źródło tak zwanego “Social Proof”, czyli społecznego dowodu słuszności. Jego umiejętne wykorzystanie jest nieocenione w skutecznej komunikacji marketingowej firmy. Niejednokrotnie może być kluczowym czynnikiem do podjęcia decyzji o skorzystaniu z oferty. Social media pomagają w jego wykorzystaniu przez możliwość pozostawiania reakcji, oznaczania innych, udostępniania oraz oceniania, a to dopiero początek możliwości.

Prowadzenie fanpage na facebooku to możliwość wykorzystania jednego z najlepszych systemów reklamowych, a konkurencję stanowi jedynie system Google Ads.

Współpraca z agencją social media

Agencja Social Media wraz z klientem powinna dokładnie określić zakres pracy i podział obowiązków w prowadzeniu profili social media. Ponadto musi poznać USP firmy, wiedzieć jakie są jej wyróżniki i mocne strony. Na tej podstawie może określić plan i harmonogram treści.

Przykładowa współpraca z agencją może zawierać:

Planowanie treści

Tworzenie grafik

Pisanie tekstów

Moderację

Marketing szeptany

Odpowiadanie na wiadomości

Tworzenie reklam

Obsługa social media przez zewnętrzną agencję to oszczędność czasu i efektywne działanie. Chcesz rozpocząć działania w mediach społecznościowych? Agencja Social Media dais świadczy usługi e-marketingowe, w tym prowadzenie social media.