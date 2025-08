Mniej popularne miasta w Szwecji, które zachwycą każdego turystę

Karlstad - bardzo ciekawe miasto na mapie Szwecji

Karlstad jest położony na brzegu jeziora Vänern. Miasto to jest pełne zieleni, kanałów i majestatycznych krajobrazów. Dzięki swojemu położeniu Karlstad zapewnia liczne atrakcje związane z przyrodą i wodą. Karlstad jest znane przede wszystkim z charakterystycznej słonecznej atmosfery i wielu przyjaznych mieszkańców, co nadało mu przydomek „Miasta Słońca”. Centralnym punktem miasta jest Plac Stortorget, na którym znajduje się przepiękna katedra, czyli jeden z głównych symboli Karlstadu. To mniej popularne miasteczko słynie też z wielu fenomenalnych restauracji. Jeśli chcesz spróbować szwedzkiej kuchni, to będzie to idealne miejsce dla Ciebie.

Miasto to zapewnia bardzo bogatą ofertę kulturalną. W Karlstad znajduje się chociażby Värmlands Museum, które posiada prace znanych szwedzkich i międzynarodowych artystów. W muzeum znajdują się także szeroko pojęte wystawy związane z historią i kulturą regionu Värmland, w którym jest położony Karlstad. Będąc w tym mieście, warto również odwiedzić Sandgrund Lars Lerin, czyli śliczną galerię poświęconą pracom Larsa Lerina, a więc jednego z najważniejszych współczesnych malarzy akwarelowych w Szwecji. W Karlstad jak ryba w wodzie poczują się miłośnicy sztuki na najwyższym poziomie.

Karlskrona - idealna destynacja dla koneserów

Karlskrona to jedno z najbardziej wyjątkowych miast na mapie Szwecji. Miasto to zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako doskonale zachowany przykład XVIII-wiecznego portu wojennego. Choć nie jest aż tak popularne jak Sztokholm , to i tak warto je odwiedzić. Karlskrona jest pełna historycznych fortyfikacji, które odzwierciedlają militarne i morskie tradycje Szwecji. Fani historii na pewno znajdą tutaj coś dla siebie. Głównym punktem miasta jest rynek Stortorget, a więc jeden z największych rynków w Europie Północnej, na którym znajduje się chociażby okazały kościół Admiralitetskirken.

Dla entuzjastów historii morskiej obligatoryjnym punktem do zobaczenia jest na pewno Muzeum Morskie, które prezentuje historię szwedzkiej marynarki wojennej, a także liczne eksponaty związane z morzem. W Karlskronie można dodatkowo zobaczyć na własne oczy jedne z najlepiej zachowanych fortyfikacji i bastionów, które przypominają o dawnej roli miasta jako istotnego punktu obronnego. Karlskrona to wręcz doskonałe miejsce dla osób, które pragną dowiedzieć się więcej o szwedzkiej przeszłości, a jednocześnie chcą docenić piękno przyrody. Odwiedź to miasto, a na pewno się nie zawiedziesz.

Atrakcje w mieście Landskrona

Landskrona zyskuje coraz większą popularność wśród turystów udających się do Szwecji. Miasto zostało założone dość dawno temu, bo w 1413 roku przez króla Eryka Pomorskiego. Obecnie jest znane za sprawą jednego z najlepiej zachowanych szwedzkich zamków, czyli Landskrona Citadel. Citadel to nic innego jak imponująca twierdza otoczona fosą, której początki sięgają XVI wieku. Aktualnie stanowi ona jedno z najważniejszych miejsc turystycznych w Landskronie, które warto zobaczyć, planując wycieczki do Szwecji.

Każdego roku w Landskronie odbywa się wyjątkowy festiwal artystyczny Landskrona Foto Festival, który gromadzi artystów z całego świata. W wydarzeniu tym na pewno warto wziąć udział. Wystawy fotograficzne, warsztaty i spotkania z artystami to tylko niektóre z atrakcji przewidziane w tamach takiego festiwalu. W Landskronie znajduje się także Konsthall, czyli znakomita galeria sztuki, w której można zobaczyć prace szwedzkich i międzynarodowych artystów. Dla miłośników przyrody godna polecenia jest na pewno wyspa Ven, położona na Morzu Bałtyckim, do której można bez problemu dostać się promem z Landskrony. Wyspa ta oferuje przepiękne krajobrazy, dlatego warto ją zobaczyć.

Poznaj walory Växjö

Växjö to malownicze miasto położone w południowej części Szwecji, które jest otoczone jeziorami i lasami. Växjö to przede wszystkim istotny ośrodek akademicki, ponieważ mieści się tu Linnaeus University. Nadaje to temu miastu młodzieńczy charakter i sprzyja rozwojowi licznych inicjatyw kulturalnych. Jednym z symboli Växjö jest bez wątpienia piękna katedra z XIII wieku, która jest jedną z najstarszych katedr w Szwecji. Gotycka architektura oraz pięknie zdobione wnętrze sprawiają, że katedra jest popularnym miejscem zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców. Växjö słynie również z tradycji hutnictwa szkła. Co ciekawe, w mieście znajduje się też Kosta Boda, a więc jedno z najbardziej znanych szwedzkich centrów produkcji szkła, w którym można zobaczyć na własne oczy zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne wyroby.

Växjö to miejsce pełne zieleni i pięknych przestrzeni rekreacyjnych. W centrum miasta znajduje się Linnéparken, a więc kapitalny park nazwany na cześć Karola Linneusza - słynnego szwedzkiego przyrodnika. Park ten to wręcz doskonałe miejsce na spacer, piknik czy błogi odpoczynek. Växjö przyciąga także miłośników aktywnego wypoczynku. Liczne ścieżki rowerowe, trasy do biegania oraz możliwości uprawiania sportów wodnych na jeziorach sprawiają, że miasto to jest naprawdę godną uwagi destynacją.