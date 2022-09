Nowe miejsca pracy, nowe możliwości i nowa energia dzięki funduszom z Unii Europejskiej

Europejki Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw to organizacja znana i doświadczona w pomaganiu i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem. Dzięki środkom z Unii Europejskiej skutecznie pomaga osobom narażonym na różnego rodzaju wykluczenia, które bez odpowiedniego wsparcia mogą nie poradzić sobie w życiu.

Agata Dziubińska-Gawlik, prezes Europejskiego Domu Spotkań Fundacji Nowy Staw przyznaje, że środki z Unii Europejskiej są znaczącym narzędziem, dzięki któremu wiele osób może wrócić do aktywności zawodowej.

- Cześć osób wykluczonych, które chcą po długiej przerwie wrócić na rynek pracy byłaby w stanie poradzić sobie z tym zadaniem samodzielnie – zauważa, ale zaraz dodaje: - Jednak bez właściwej pomocy ten proces może trwać długo. Z kolei działania finansowane ze środków unijnych skracają ten czas i aktywizują beneficjentów nie tylko szybciej, ale także skuteczniej – wyjaśnia prezes Dziubińska-Gawlik i dodaje, że wśród osób chcących wrócić do aktywności zawodowej jest także duża grupa, która bez właściwej pomocy nie jest w stanie samodzielnie wyjść ze swojej obecnej sytuacji życiowej i zawodowej. - Objęcie ich właściwymi działaniami jest wręcz konieczne, aby im pomóc i sprawić, że wrócą na rynek pracy – zaznacza pani prezes.

Tego rodzaju pomocą jest właśnie realizowany projekt „RAZEM dla ekonomii społecznej”. Beneficjentem jest Europejki Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, a celem projektu jest rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim województwa lubelskiego w latach 2020-2023.

Wartość projektu wynosi 11 125 389,00 zł, z czego wkład z funduszy unijnych to 9 456 580,64 zł. To znaczące wsparcie, z którego połowa jest przeznaczona na dofinansowanie do działalności gospodarczej, a połowa na tzw. działania miękkie. – To np. szkolenia – wyjaśnia prezes fundacji i dodaje: – To także znacząca pomoc w powrocie beneficjentów na rynek pracy.

Co można zrobić za tak pokaźne środki? Dużo, a pokazują to cele działania realizowanego od 1.10.2020 do 31.10.2023 r. Zostały one jasno określone. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej ma zostać utworzonych 145 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 76 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po opuszczeniu programu ma pracować zawodowo. 303 osoby mają zostać objęte programem, a liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem to aż 182.

– Słownikowa definicja podmiotu społecznego jest szeroka. Kiedy staram się wytłumaczyć, co to jest, mówię, że to przedsiębiorstwa, których jedynym celem nie jest osiągnięcie zysku finansowego. Równie ważny w ich działalności jest aspekt społeczny. W wielkim skrócie: to przedsiębiorstwa, dla których ważny jest drugi człowiek – wyjaśnia Agata Dziubińska-Gawlik.

Dlatego właśnie Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw ukierunkował swoje działania i jako grupę docelowo wskazał:

– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

– podmioty ekonomii społecznej osoby fizyczne/prawne zamierzające założyć podmiot społeczny,

– podmioty deklarujące chęć przekształcenia się w przedsiębiorstwa społeczne,

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

– przedstawicieli administracji publicznej.

Już teraz, w ramach projektu „RAZEM dla ekonomii społecznej”, można mówić o utworzeniu 100 nowych miejsc pracy, ale dla prezes Dziubińskiej-Gawlik ważny jest jeszcze inny aspekt. – To ludzie, którzy dzięki takim działaniom mogą wrócić na rynek pracy i w ten sposób także do innej aktywności. To bardzo ważne w przypadku osób niepełnosprawnych, a zawsze duże wrażenie robią na mnie kobiety, które po długoletniej przerwie mogą podjąć pracę zawodową. Dzięki temu odżywają również w innych wymiarach: społecznie, towarzysko.

Ekonomia społeczna ma jednak dużo szerszy zakres. – Współpracujemy z samorządami, przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi. Dzięki naszym działaniom powstają przedsiębiorstwa społeczne, które zawiązują np. gminy i fundacje – wyjaśnia Beata Romejko z Europejskiego Domu Spotkań Fundacji Nowy Staw. – Następnie samorząd może zlecać nowym podmiotom usługi publiczne. To np. prowadzenie schroniska dla zwierząt, przygotowywanie posiłków dla uczniów, pielęgnowanie miejskiej zieleni – wylicza.

Fundacja, przez cykl szkoleń i spotkań, promuje takie działania. Naucza także samorządowców, jak zgodnie z prawem, zlecać usługi społeczne, powstałym przedsiębiorstwom. – Pokazujemy, jak skutecznie stosować w postępowaniach przetargowych tzw. klauzule społeczne – dodaje Romejko.

Fundacja pomaga też, udzielając dotacji, w tworzeniu przedsiębiorstw bez udziału samorządu. W takim przypadku rola beneficjenta projektu nie kończy się w momencie zarejestrowania nowego podmiotu. Każde z takich przedsiębiorstw otrzymuje swojego „opiekuna”. Doradza w kwestiach prawnych, księgowych czy marketingowych. Z czasem, gdy przedsiębiorstwo zdobywa nowe zlecenia, może zatrudniać kolejne osoby, a wówczas może liczyć na kolejne dotacje na utworzenie miejsc pracy – mówi Beata Romejko.