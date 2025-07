Nowoczesne nagrobki granitowe bezpośrednio od poznańskiego producenta

Personalizacja w służbie pamięci

Śmierć bliskiej osoby to moment, który zawsze pozostawia po sobie pustkę. Naszą rolą – jako producenta nagrobków – jest pomóc Państwu godnie upamiętnić życie i historię zmarłego. Dlatego każdy nagrobek powstaje z myślą o osobie, której ma służyć jako miejsce spoczynku.

W naszej ofercie znajdują się:

nowoczesne nagrobki jednoosobowe ,

, eleganckie nagrobki dwuosobowe ,

, prestiżowe grobowce rodzinne.

Każdy z nich może być zaprojektowany według indywidualnych wytycznych. Dobieramy odpowiedni kolor kamienia, kształt płyty, rodzaj liter, ozdoby, rzeźby, detale wykończenia. Dzięki temu powstaje unikalne dzieło, które odzwierciedla osobowość i życie upamiętnionej osoby.

Nowoczesne formy – minimalizm, geometria, światło

Współczesne nagrobki granitowe coraz częściej przybierają minimalistyczne formy. Proste linie, geometryczne bryły, subtelne wcięcia – to estetyka, która zdobywa uznanie wielu osób ceniących nowoczesność i wyważony styl. Graniteks dostosowuje się do tych trendów, oferując m.in.:

nagrobki o asymetrycznych kształtach,

płyty z ukrytymi inskrypcjami podświetlanymi LED,

połączenie różnych odcieni granitu (np. czarny, grafitowy, szary, czerwony),

elementy ze szkła hartowanego i stali nierdzewnej.

Nie zapominamy jednak o osobach ceniących tradycję – klasyczne formy również realizujemy z tą samą dbałością o szczegóły.

Kamieniarstwo z sercem – zakład z historią i misją

Graniteks to nie tylko firma – to rodzinna historia, która zaczęła się zaraz po wojnie i trwa do dziś. Przez ponad 75 lat istnienia zrealizowaliśmy tysiące projektów, zarówno w Poznaniu, jak i na terenie całej Wielkopolski. Nasze nagrobki granitowe trafiają również poza granice Polski – są cenione za jakość, trwałość i wyjątkowy styl.

Co nas wyróżnia?

własny park maszynowy , dzięki któremu realizujemy nawet najbardziej wymagające projekty,

, dzięki któremu realizujemy nawet najbardziej wymagające projekty, doświadczeni rzemieślnicy z pasją do kamieniarstwa,

z pasją do kamieniarstwa, kompleksowa obsługa – od projektu, przez wykonanie, aż po montaż nagrobka,

– od projektu, przez wykonanie, aż po montaż nagrobka, indywidualne podejście do każdej realizacji,

do każdej realizacji, pełna gwarancja jakości.

Ekspozycja całoroczna – zobacz przed decyzją

Na terenie naszego zakładu przy ul. Dąbrowskiego 139 w Poznaniu znajduje się zadaszona ekspozycja nagrobków, dostępna przez cały rok – niezależnie od pogody. To miejsce, w którym można zobaczyć różne warianty i style realizacji, porównać faktury granitu, zestawić kolory, ocenić wykończenia.

Bez pośpiechu, w atmosferze szacunku i zrozumienia, pomagamy wybrać odpowiednią formę, która najlepiej odda charakter zmarłej osoby i spełni oczekiwania estetyczne rodziny.

Transport i montaż – kompleksowa obsługa

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu osób organizacja miejsca spoczynku to proces emocjonalnie trudny. Dlatego oferujemy pełną obsługę – nie tylko projektujemy i produkujemy nagrobki, ale również realizujemy ich montaż na cmentarzach w Poznaniu oraz na terenie całego kraju.

Dzięki temu nasi Klienci mogą skupić się na przeżywaniu żałoby i wspomnieniach, a nie na logistyce.

Dlaczego warto wybrać Graniteks?

Decyzja o wyborze nagrobka to wybór na lata. Graniteks to gwarancja, że będzie on trwały, estetyczny i dopracowany w najmniejszym detalu. Od ponad 75 lat spełniamy oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Wybierając nasz zakład, otrzymujesz:

produkt bezpośrednio od producenta – bez pośredników, bez dodatkowych kosztów,

– bez pośredników, bez dodatkowych kosztów, rzetelność i doświadczenie , potwierdzone setkami realizacji,

, potwierdzone setkami realizacji, indywidualne doradztwo – zarówno w kwestii formy, jak i kolorystyki,

– zarówno w kwestii formy, jak i kolorystyki, gwarancję jakości na każdy nagrobek,

na każdy nagrobek, nowoczesne technologie w służbie tradycyjnych wartości.

Najczęściej wybierane style nagrobków granitowych

W ostatnich latach szczególną popularnością cieszą się:

Nagrobki czarne – ponadczasowe, eleganckie, często wybierane do prostych, nowoczesnych projektów.

– ponadczasowe, eleganckie, często wybierane do prostych, nowoczesnych projektów. Nagrobki szare i grafitowe – doskonałe do połączeń kolorystycznych i rzeźbień.

– doskonałe do połączeń kolorystycznych i rzeźbień. Nagrobki w odcieniu czerwieni lub zieleni – dla tych, którzy cenią nieco bardziej wyraziste akcenty.

– dla tych, którzy cenią nieco bardziej wyraziste akcenty. Formy minimalistyczne – bez rzeźb i ornamentów, z prostą inskrypcją.

– bez rzeźb i ornamentów, z prostą inskrypcją. Nagrobki z rzeźbami – szczególnie popularne w przypadku grobowców rodzinnych i nagrobków dwuosobowych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Ile czasu trwa wykonanie nagrobka granitowego?

Czas realizacji zależy od stopnia skomplikowania projektu, ale standardowo wynosi od 3 do 8 tygodni. W przypadku nietypowych zamówień może być dłuższy.

2. Czy można zamówić nagrobek na podstawie własnego projektu?

Tak. Realizujemy również projekty przygotowane przez Klientów, a także wspólnie tworzymy indywidualne koncepcje w naszym studio 3D.

3. Czy nagrobki są objęte gwarancją?

Tak, każdy nasz nagrobek granitowy objęty jest gwarancją jakości.

4. Czy wykonujecie nagrobki poza Poznaniem?

Tak, montujemy nagrobki na terenie całej Polski, a także realizujemy zlecenia dla Klientów zza granicy.

5. Jakie elementy mogę spersonalizować?

Możesz wybrać kolor granitu, kształt, rodzaj liternictwa, rzeźby, detale ozdobne, a także formę samej płyty nagrobnej.

6. Czy można zobaczyć nagrobki przed zamówieniem?

Tak, nasza całoroczna ekspozycja znajduje się w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 139. Zachęcamy do odwiedzin.

7. Czy pomagacie w formalnościach związanych z montażem na cmentarzu?

Tak, oferujemy pomoc w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych z montażem nagrobka na danym cmentarzu.

Graniteks – Nagrobki Poznań

Rzetelność, precyzja, tradycja. Nowoczesne nagrobki granitowe z duszą – tworzone przez ludzi z pasją i doświadczeniem.