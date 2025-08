Opakowanie i etykieta produktu. Poznaj kilka najważniejszych informacji

Siła opakowania produktu jest potężna. Skorzystaj z tego, że Klienci to wzrokowcy!

Z teoretycznego punktu widzenia, tworzenie opakowań produktowych jest bajecznie proste. W praktyce jednak tego typu zadanie wymaga głębszych analiz i to, co widzimy na półkach w sklepie, przeważnie jest efektem naprawdę przemyślanych strategii marketingowych. Czy opakowanie jest odpowiedzialne za przyciąganie uwagi potencjalnych Klientów? Poniekąd tak, natomiast nie tylko rola promocji powinna być tutaj realizowana. Nie zapominajmy o podstawach, czyli o najwyższym poziomie ochrony produktu. Opakowanie powstało pod to, aby chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wizualnymi. Dlatego też powinno być wykonane z solidnych materiałów, ale kluczowa z punktu widzenia Klientów jest również ergonomia. Nikt przecież nie kupi produktu, który niezwykle ciężko transportować czy przechowywać. Nawet, jeżeli jest to gabaryt, opakowanie musi charakteryzować się maksymalną ergonomią. Rozmiar i kształt nigdy nie są przypadkowe. To odpowiedź na to, co znajduje się wewnątrz takiego opakowania. Chcąc wspiąć się na swego rodzaju wyżyny projektowe, po prostu połącz estetykę z najważniejszymi cechami praktycznymi!

Etykieta produktowa to zwieńczenie całości opakowania

Masz już wiedzę na temat tego, jak powinno wyglądać dobre opakowanie Twojego produktu. To jeszcze jednak nie koniec elementów obowiązkowych, zaspokajających oczekiwania Klientów – wzrokowców. Praktycznie żadna sprzedaż nie będzie w stanie sprawnie funkcjonować również bez etykiety produktowej. Pozornie to tylko naklejka, zawierająca najważniejsze informacje, takie jak nazwa marki, skład czy dane firmy odpowiedzialnej za produkcję lub dystrybucję. W praktyce to skarbnica kluczowej wiedzy. Jak podkreślają specjaliści z ETYKAT, odpowiednio zaprojektowana etykieta może odmienić losy sprzedaży przygotowanego przez Ciebie przedmiotu. Jej brak niemal całkowicie przekreśla szansę na pozyskanie uwagi potencjalnego Klienta. Naturalnie wybierze on alternatywną opcję, jakich w wybranym sklepie stacjonarnym czy internetowym zwyczajnie nie brakuje. Natomiast profesjonalnie zrobiona etykieta produktowa to klucz do sukcesu, ponieważ pomaga ona zwrócić uwagę zainteresowanej osoby, pomaga również utrzymać ją dłużej niż przez kilka sekund a następnie wspiera ostatni etap decyzyjny – zachęca do sfinalizowania transakcji. Dlatego też nie zapominaj, jak ważna jest rola etykiety produktowej. Nie zapominaj też o kilku niezwykle istotnych standardach projektowania. Unikaj dużych bloków tekstowych, skupi się na uwydatnieniu najważniejszych zalet, przedstawieniu nazwy produktu oraz logo producenta. Jeżeli jest to produkt spożywczy, pamiętaj o obowiązujących przepisach sprzedaży i elementach, takich jak kod kreskowy, skład czy dokładne dane podmiotu odpowiedzialnego za produkcję.