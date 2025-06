Przegląd systemów wspomagania kierowcy – które funkcje w nowych samochodach ułatwiają życie?

Adaptacyjny tempomat – inteligentne zarządzanie prędkością

Adaptacyjny tempomat to ewolucja tradycyjnego regulatora prędkości, który nie tylko utrzymuje zadaną prędkość, ale także automatycznie dostosowuje ją do warunków ruchu. System wykorzystuje radar lub lidar do monitorowania odległości od pojazdu jadącego z przodu. Gdy poprzedzający samochód zwalnia, tempomat automatycznie redukuje prędkość, utrzymując bezpieczny odstęp. Po ustąpieniu przeszkody pojazd powraca do wcześniej ustawionej prędkości maksymalnej.

Najnowsze wersje tego systemu potrafią działać w korku miejskim, całkowicie zatrzymując pojazd i ponownie ruszając zgodnie z ruchem. Funkcja ta redukuje zmęczenie kierowcy podczas długich podróży oraz w zakorkowanych miejscach. Niektóre systemy integrują się z nawigacją GPS, automatycznie dostosowując prędkość do ograniczeń obowiązujących na danym odcinku drogi.