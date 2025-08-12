Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 12 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Artykuły zewnętrzne

Dzisiaj
12:57
Strona główna » Artykuły zewnętrzne

Rakiety do tenisa Tecnifibre – sprzęt, który zaskakuje… pozytywnie

Udostępnij 0 A A

Są takie marki, które od razu rzucają się w oczy – bo wszyscy o nich mówią. A są też takie, które robią swoją robotę po cichu, bez wielkiego rozgłosu, ale kiedy w końcu po nie sięgniesz… to nagle nie chcesz wracać do niczego innego. Taką marką właśnie jest Tecnifibre.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Szczerze? Sam kiedyś traktowałem Tecnifibre jako ciekawostkę – coś, co gdzieś tam istnieje obok Babolata, Wilsona czy Head. Ale kiedy trafiłem na model TFight, moje podejście zmieniło się o 180 stopni. Rakiety do tenisa Tecnifibre naprawdę potrafią zaskoczyć, zwłaszcza jeśli szukasz sprzętu, który daje dużo czucia, precyzji i stabilności.

Skąd w ogóle ta marka?

Tecnifibre to francuska firma, która przez wiele lat specjalizowała się w produkcji strun (i robi to nadal – zresztą świetnie). Dopiero później zaczęli rozwijać rakiety, ale zrobili to z głową. Zamiast iść w masówkę, postawili na jakość, technologię i wyczucie gracza. Dziś po Tecnifibre sięgają m.in. Daniil Miedwiediew, Iga Świątek (w przeszłości), Arthur Fils i inni zawodnicy z czołówki ATP i WTA.

Jak się gra rakietą Tecnifibre?

Jeśli miałbym jednym słowem opisać grę tym sprzętem, powiedziałbym: czysto. Naprawdę – kiedy trafisz piłkę środkiem rakiety Tecnifibre, czujesz dokładnie, gdzie leciała, jaką miała rotację i ile było w niej mocy. Nie ma tam „plastikowego” wrażenia, które czasem pojawia się w innych rakietach.

W zależności od serii, Tecnifibre oferuje trochę inne odczucia:

  • TFight – klasyczna rakieta dla graczy, którzy lubią grać ofensywnie, ale z kontrolą. Precyzyjna, stabilna, z idealnym balansem.

  • T-Fit – głównym celem rakiet z serii T-Fit jest zapewnienie maksymalnej łatwości gry, komfortu i tolerancji dla błędów. Są one projektowane z myślą o osobach, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tenisem lub grają okazjonalnie.

  • Tempo – seria stworzona głównie z myślą o kobietach i młodszych graczach. Lekkie, szybkie, bardzo manewrowalne.

Co istotne – rakiety Tecnifibre nie są przesadnie sztywne, więc ręka nie cierpi, nawet przy dłuższych sesjach. To spory plus, jeśli grasz regularnie albo wracasz po kontuzji.

Co z jakością wykonania?

Tutaj muszę to powiedzieć: Tecnifibre robi świetną robotę, jeśli chodzi o detale. Lakier, wykończenia, naciąg fabryczny – wszystko wygląda i działa na poziomie premium. Nawet pokrowce są porządne, co wcale nie jest takie oczywiste w tej klasie cenowej.

I jeszcze jedno – Tecnifibre bardzo często wypuszcza limitowane edycje swoich rakiet. Czasem w klasycznym designie, czasem we współpracy z graczami. Jeśli lubisz mieć coś trochę innego niż wszyscy – warto śledzić ich nowości.

Najczęstsze pytania o rakiety do tenisa Tecnifibre

- Czy Tecnifibre to dobra marka dla początkujących?

Tak, zdecydowanie. Choć Tecnifibre jest mocno kojarzone z zawodnikami i bardziej „sportowym” stylem gry, to mają też rakiety przyjazne dla amatorów. Modele z serii Tempo lub lżejsze wersje TFight (np. 265, 280 g) sprawdzą się świetnie na starcie – są lekkie, dobrze się prowadzą i nie wymagają idealnej techniki, żeby piłka leciała tam, gdzie chcesz.

- Która rakieta Tecnifibre jest najlepsza do gry z rotacją?

Jeśli grasz z dużą ilością topspinu, warto zwrócić uwagę na modele z serii TFight - mają odpowiedni układ strun, który sprzyja rotacji, a jednocześnie pozwalają utrzymać kontrolę. Do tego są na tyle sztywne, że nie tracisz energii przy dynamicznych zamachach. Dla osób grających „z ręki” to może być strzał w dziesiątkę.

- Rakiety Tecnifibre vs inne marki – czym się różnią?

Najprościej mówiąc: czuciem i precyzją. Wilson to siła i klasyka, Babolat to rotacja i moc, a Tecnifibre to balans – idealny kompromis między tymi cechami. Rakiety Tecnifibre są trochę mniej „agresywne” niż Babolat, ale za to bardziej subtelne, jeśli chodzi o pracę nad piłką. Jeśli zależy Ci na grze opartej na konstrukcji punktu, a nie tylko sile – Tecnifibre może być dla Ciebie lepszym wyborem.

- Czy Tecnifibre ma coś dla juniorów?

Oczywiście. Firma oferuje pełną linię juniorskich rakiet, dostosowanych wagowo i rozmiarowo do wieku dziecka. Dodatkowo – wiele z tych modeli ma taki sam design jak „dorosłe” wersje, więc młodzi gracze mogą poczuć się jak profesjonaliści już na etapie treningów.

Podsumowując

Rakiety do tenisa Tecnifibre to wybór dla osób, które niekoniecznie szukają najgłośniejszych marek, ale chcą grać sprzętem naprawdę dobrze zaprojektowanym. To sprzęt z duszą – czuły na technikę, ale wystarczająco wszechstronny, by wybaczyć gorszy dzień. Czy jesteś początkującym, czy grasz regularnie – Tecnifibre daje Ci coś, czego nie znajdziesz wszędzie: czystą frajdę z gry.

e-Wydanie

Pozostałe informacje

Tour de Pologne Women 2025 w Lubelskiem. Wyścig rozpoczął się w Zamościu
galeria

Tour de Pologne Women 2025 w Lubelskiem. Wyścig rozpoczął się w Zamościu

20 ekip w tym aż 7 Women's World Teamów i dokładnie 117 zawodniczek rozpoczęło dzisiaj zmagania w Tour de Pologne Women 2025. Start i meta pierwszego etapu wyznaczone zostały w Zamościu.
Jednym z elementów obchodów Święta Wojska Polskiego w Zamościu będą pokazy wojskowego sprzętu
15 sierpnia 2025, 10:00

Wojsko świętuje w Zamościu: Uzbrojenie, pokazy, defilada i koncert

Na Święto Wojska Polskiego w Zamościu zapraszają dowódca Garnizonu Zamość i Klub 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.
Chris Clarke to piąty Amerykanin w składzie PGE Startu Lublin

Wcześniej Finlandia i Argentyna, od dzisiaj PGE Start Lublin

Chris Clarke to piąty zawodnik, który dołączył w lecie do drużyny PGE Startu. Amerykanin podpisał w Lublinie roczny kontrakt.
Po triumfie w Lidze Narodów reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do wrześniowych mistrzostw świata w Manili, na Filipinach

Wilfredo Leon, Marcin Komenda i Kewin Sasak przygotowują się do mistrzostw świata

Reprezentacja Polski siatkarzy, z trzema zawodnikami Bogdanki LUK Lublin, rozpoczęła zgrupowanie w Zakopanem. To bezpośredni etap przygotowań do wrześniowych mistrzostw świata
Dlaczego warto odwiedzić Apulię we Włoszech

Dlaczego warto odwiedzić Apulię we Włoszech

Apulia jest włoskim regionem położonym nad Morzem Adriatyckim. Słynie z krystalicznie czystej wody, przyjemnego klimatu, białych miasteczek, pysznego wina, wyśmienitej oliwy z oliwek. Lista atrakcji jest oczywiście zdecydowanie dłuższa. Apulia zachęca do odwiedzenia pod wieloma względami. Możesz liczyć na piękne krajobrazy, wyśmienite jedzenie, wiele interesujących miejsc do zwiedzenia. Jest to kraina, którą warto odwiedzić o każdej porze roku.
Najpiękniejsze jeziora w Lombardii, których nie możesz pominąć!

Najpiękniejsze jeziora w Lombardii, których nie możesz pominąć!

Lombardia to region, który oprócz bogatej historii oferuje także znakomite, malownicze krajobrazy jezior. Włoskie jeziora przyciągają turystów z całego świata, zapewniając zarówno miejsca na spokojny wypoczynek, jak i możliwość uprawiania sportów wodnych czy podziwiania uroków natury. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są najlepsze jeziora w Como, to zapoznaj się z naszymi propozycjami.

W miniony weekend odbyły się mecze drugiej rundy Pucharu Polski w grupie Lublin

W miniony weekend odbyły się mecze drugiej rundy Pucharu Polski w grupie Lublin

Jak to w rozgrywkach pucharowych często bywa wyniki spotkań były bardzo zróżnicowane
Jeden z projektów zakłada rozbudowę kompleksu przy ul. Na Skarpie m.in. o ściankę wspinaczkową, slackline, tor równowagi, outdoor gym czy pętlę nordic walking

Odwołania opłaciły się. Do głosowania trafią 22 pomysły mieszkańców

Było 20 negatywnych ocen, ale wpłynęły odwołania i ostatecznie do głosowania w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego trafią 22 projekty.
Krótki poradnik budowy pergoli w mieście

Krótki poradnik budowy pergoli w mieście

W zatłoczonej przestrzeni miejskiej pergola może pełnić rolę zielonego azylu – miejsca, w którym można schronić się przed hałasem i pośpiechem. To nie tylko dekoracyjny akcent, ale przede wszystkim funkcjonalna konstrukcja, która integruje architekturę domu z zielenią, poprawia mikroklimat i zapewnia cień w upalne dni. Wykonana z odpowiednich materiałów i przemyślana pod kątem technicznym, będzie służyć przez lata, stając się sercem ogrodu, tarasu czy patio. Kluczem do sukcesu jest jednak dokładne zaplanowanie każdego etapu – od analizy terenu po wybór detali wykończeniowych.
Wiatrówki – hobby, które wciąga. Jak zacząć przygodę ze strzelectwem rekreacyjnym?

Wiatrówki – hobby, które wciąga. Jak zacząć przygodę ze strzelectwem rekreacyjnym?

Wiatrówki od lat przyciągają miłośników aktywnego spędzania czasu – zarówno tych, którzy cenią sobie precyzyjne strzelanie do tarczy, jak i entuzjastów dynamicznych konkurencji z celami reaktywnymi. To urządzenia dostępne bez zezwolenia, które w bezpiecznych warunkach dostarczają mnóstwo satysfakcji, uczą koncentracji i poprawiają koordynację. Wybór odpowiedniego modelu oraz akcesoriów w profesjonalnym sklepie z wiatrówkami pozwala dopasować sprzęt do własnych potrzeb, a znajomość podstaw prawnych i zasad bezpieczeństwa sprawia, że hobby to jest zarówno ekscytujące, jak i odpowiedzialne. Jeśli szukasz pasji, która łączy rekreację z nutą sportowej rywalizacji – czas oddać pierwszy strzał!
Rakiety do tenisa Tecnifibre – sprzęt, który zaskakuje… pozytywnie

Rakiety do tenisa Tecnifibre – sprzęt, który zaskakuje… pozytywnie

Są takie marki, które od razu rzucają się w oczy – bo wszyscy o nich mówią. A są też takie, które robią swoją robotę po cichu, bez wielkiego rozgłosu, ale kiedy w końcu po nie sięgniesz… to nagle nie chcesz wracać do niczego innego. Taką marką właśnie jest Tecnifibre.
Platforma Książeczka-Sanepidowska.pl - orzeczenie sanitarno-epidemiologicznego online

Platforma Książeczka-Sanepidowska.pl - orzeczenie sanitarno-epidemiologicznego online

Platforma Książeczka-Sanepidowska.pl umożliwia uzyskanie orzeczenia sanitarno-epidemiologicznego online. Uzyskanie dokumentu jest możliwe na odległość bez wychodzenia z domu.
Obraz mu "śnieżył", więc wszedł na dach. Alkohol dodał mu odwagi

Obraz mu "śnieżył", więc wszedł na dach. Alkohol dodał mu odwagi

Policjanci z Białej Podlaskiej wyjaśniają okoliczności wypadku do jakiego doszło podczas montażu anteny telewizyjnej.

Prywatna położna – jak pomaga w okresie poporodowym?

Prywatna położna – jak pomaga w okresie poporodowym?

Kiedy dziecko pojawia się na świecie, wszystko się zmienia – rytm dnia, emocje, potrzeby. W tym wymagającym czasie wiele kobiet poszukuje wsparcia, które wykracza poza szpitalne procedury i schematy. Osoba, która rozumie fizyczne aspekty połogu oraz emocje i obawy młodej mamy, potrafi skutecznie wesprzeć ją w tym wymagającym czasie. Sprawdź, jak wygląda współpraca z prywatną położną i jak może ona realnie wesprzeć Cię po porodzie!
Daria Szynkaruk

Daria Szynkaruk (PGE MKS El-Volt): Czuję, że się w Lublinie rozwijam

Rozmowa z Darią Szynkaruk, skrzydłową PGE MKS El-Volt Lublin

Najnowsze
Tour de Pologne Women 2025 w Lubelskiem. Wyścig rozpoczął się w Zamościu
galeria

14:26 Tour de Pologne Women 2025 w Lubelskiem. Wyścig rozpoczął się w Zamościu

14:11

Wojsko świętuje w Zamościu: Uzbrojenie, pokazy, defilada i koncert

14:05

Wilfredo Leon, Marcin Komenda i Kewin Sasak przygotowują się do mistrzostw świata

14:04

Dlaczego warto odwiedzić Apulię we Włoszech

13:37

Najpiękniejsze jeziora w Lombardii, których nie możesz pominąć!

13:27

W miniony weekend odbyły się mecze drugiej rundy Pucharu Polski w grupie Lublin

13:12

Odwołania opłaciły się. Do głosowania trafią 22 pomysły mieszkańców

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Tour de Pologne Women 2025 w Lubelskiem. Wyścig rozpoczął się w Zamościu
galeria

Tour de Pologne Women 2025 w Lubelskiem. Wyścig rozpoczął się w Zamościu

Jednym z elementów obchodów Święta Wojska Polskiego w Zamościu będą pokazy wojskowego sprzętu

Wojsko świętuje w Zamościu: Uzbrojenie, pokazy, defilada i koncert

Chris Clarke to piąty Amerykanin w składzie PGE Startu Lublin

Wcześniej Finlandia i Argentyna, od dzisiaj PGE Start Lublin

Po triumfie w Lidze Narodów reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do wrześniowych mistrzostw świata w Manili, na Filipinach

Wilfredo Leon, Marcin Komenda i Kewin Sasak przygotowują się do mistrzostw świata

Dlaczego warto odwiedzić Apulię we Włoszech

Dlaczego warto odwiedzić Apulię we Włoszech

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Tour de Pologne Women 2025 w Lubelskiem. Wyścig rozpoczął się w Zamościu
galeria

Tour de Pologne Women 2025 w Lubelskiem. Wyścig rozpoczął się w Zamościu

Jednym z elementów obchodów Święta Wojska Polskiego w Zamościu będą pokazy wojskowego sprzętu

Wojsko świętuje w Zamościu: Uzbrojenie, pokazy, defilada i koncert

Chris Clarke to piąty Amerykanin w składzie PGE Startu Lublin

Wcześniej Finlandia i Argentyna, od dzisiaj PGE Start Lublin

Po triumfie w Lidze Narodów reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do wrześniowych mistrzostw świata w Manili, na Filipinach

Wilfredo Leon, Marcin Komenda i Kewin Sasak przygotowują się do mistrzostw świata

Dlaczego warto odwiedzić Apulię we Włoszech

Dlaczego warto odwiedzić Apulię we Włoszech

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Motor dwa razy prowadził w Gdańsku, ale musiał się zadowolić remisem
film

Piękne gole w Gdańsku. Motor przegrywał, prowadził, a ostatecznie zremisował z Lechią

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy
film

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

film
Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film
zdjęcia, wideo

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy
film

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego
film
Dzień Wschodzi

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego
film
Dzień Wschodzi

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego

320 kilometrów do Jasnej Góry. Niedługo rusza pielgrzymka z Lublina
film

320 kilometrów do Jasnej Góry. Niedługo rusza pielgrzymka z Lublina

Tatary z nową jakością
film
WTOREK NA DZIELNI

Tatary z nową jakością

Foto
Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

galeria
Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą
galeria
ZDJĘCIA

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było
galeria

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek
galeria
ZDJĘCIA

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów
galeria

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal
galeria

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”
galeria

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności
galeria
ZDJĘCIA I WIDEO

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce
galeria

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce