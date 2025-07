Royal Garden Wilanów – nowoczesne osiedle w duchu miasta-ogrodu

Kameralna zabudowa i przemyślana koncepcja przestrzeni

Na terenie inwestycji powstaje 40 przestronnych apartamentów rozmieszczonych w dwulokalowych domach. Taki układ gwarantuje kameralność i intymność, a zarazem oferuje standard życia typowy dla luksusowych willi miejskich. Niska zabudowa, oryginalne bryły architektoniczne oraz duże przeszklenia tworzą estetyczną i funkcjonalną przestrzeń do życia.

Przestrzeń zielona – ponad 73% powierzchni

Inwestycja Royal Garden Wilanów wyróżnia się wyjątkowym podejściem do zagospodarowania terenu. Aż ponad 73% całej powierzchni osiedla stanowią tereny zielone, zaprojektowane z dbałością o każdy detal. Starannie dobrana roślinność nie tylko zachwyca estetyką, ale również pełni funkcję izolacyjną, chroniąc mieszkańców przed miejskim zgiełkiem.

Ruch pieszy i rowerowy – bezpieczne otoczenie

Projekt osiedla przewiduje przeniesienie całego ruchu kołowego pod ziemię. Dzięki zadaszonemu przejazdowi samochodowemu możliwe jest stworzenie w pełni bezpiecznej przestrzeni wspólnej, wolnej od hałasu i spalin. Na powierzchni funkcjonować będzie wyłącznie ruch pieszy i rowerowy – idealne warunki dla rodzin z dziećmi, osób starszych i wszystkich ceniących czyste powietrze.

Komfortowe apartamenty z ogrodami i tarasami

Oferta mieszkaniowa obejmuje apartamenty z prywatnymi tarasami i przestronnymi ogródkami, dostępne w wersji parterowej. Przemyślane układy pomieszczeń, duże metraże oraz naturalne doświetlenie gwarantują wygodę na co dzień. Każde z mieszkań wyróżnia się nowoczesnym designem i wysokim standardem wykończenia.

Lokalizacja w sercu Wilanowa

Royal Garden Wilanów położone jest w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji stolicy. Miasteczko Wilanów to dynamicznie rozwijająca się dzielnica oferująca dostęp do edukacji, kultury, sportu i rozrywki. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, restauracje, placówki oświatowe oraz liczne tereny rekreacyjne. Bliskość centrum Warszawy oraz dogodne połączenia komunikacyjne czynią z tej lokalizacji idealne miejsce do życia.

Architektura przyszłości

Inwestycja realizowana jest w duchu nowoczesnych trendów architektonicznych. Oprócz estetyki, nacisk położono na funkcjonalność i zrównoważony rozwój. Wysoka jakość materiałów, ekologiczne rozwiązania i przemyślana infrastruktura sprawiają, że Royal Garden Wilanów to projekt wpisujący się w wizję osiedli przyszłości.

Royal Garden Wilanów to więcej niż inwestycja mieszkaniowa – to przestrzeń zaprojektowana z myślą o człowieku, jego potrzebach i relacji z otaczającą naturą. To wybór dla tych, którzy pragną żyć w nowoczesnym, zielonym i bezpiecznym otoczeniu bez rezygnowania z atutów życia w dużym mieście.