Biała Podlaska

Celnicy przygotowani na ponowne otwarcie przejść z Białorusią

Autor: Zdjęcie autora PAP oprac. RAD
(fot. Archiwum)

Funkcjonariusze służby celno-skarbowej są przygotowani na ponowne otwarcie przejść granicznych z Białorusią na Lubelszczyźnie. Zwiększona będzie obsada oddziału celnego w Koroszczynie i w Terespolu. Przed granicą czeka już ponad 200 tirów na wyjazd z Polski do Białorusi.

W województwie lubelskim o północy ze środy na czwartek (24/25 wrzesnia) uruchomione zostaną ponownie trzy przejścia graniczne z Białorusią: dwa w Terespolu (drogowe dla samochodów osobowych i kolejowe dla pociągów towarowych z oddziałem celnym w Małaszewiczach) oraz w Kukurykach, gdzie odprawiane są ciężarówki (z oddziałem celnym w Koroszczynie).

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś informuje w środę (24 września), że funkcjonariusze służby celno-skarbowej są przygotowani na odbiór pojazdów ciężarowych i osobowych ze strony białoruskiej, jak i na odprawę na kierunku wywozowym z Polski.

– Oczywiście uwzględniamy również pociągi towarowe oczekujące na wjazd z Białorusi do Polski i w odwrotnym kierunku – przekazał rzecznik. O pięciu funkcjonariuszy zwiększona będzie obsada oddziału celnego w Koroszczynie i o czterech w Terespolu.

 – Przed południem w środę na wyjazd z Polski przed przejściem w Koroszczynie czekało 216 tirów. Myślę, że ta liczba będzie się cały czas zwiększała – dodaje Deruś.

Średnio na dobę w Koroszczynie odprawianych jest ok. 1,5 tys. ciężarówek, podobnie jest z liczbą samochodów osobowych odprawianych w oddziale celnym w Terespolu.

Mł. chor. Paweł Smyk z zespołu prasowego Nadbużańskiego Oddziału SG potwierdził PAP, że funkcjonariusze Straży Granicznej są również gotowi do otwarcia przejść granicznych o północy z 24 na 26 września z Republiką Białorusi.

Przez przejście kolejowe w Terespolu do Polski wjechało w pierwszym półroczu tego roku 66,4 tys. kontenerów. – Z czego 73 proc. wagonów zostało nadanych w Chinach. Są to bardzo różne towary, najczęściej sprzęt sportowy, elektroniczny, ubrania, buty, zabawki – wylicza Deruś.

Z Polski na Białoruś wyjechało 28,7 tys. kontenerów. W pierwszym półroczu br. na drogowym przejściu granicznym w Terespolu odprawiono w obie strony łącznie ok. 217 tys. samochodów osobowych. W Koroszczynie było to blisko 209 tys. tirów.

 

Przywrócenie ruchu na granicy z Białorusią dotyczy przejść kolejowych i drogowych zamkniętych wcześniej w związku z manewrami rosyjsko-białoruskimi Zapad 2025. Będzie ono obowiązywać na obu kierunkach – wyjazdu z Polski na Białoruś i wjazdu do naszego kraju. Samochody osobowe wrócą na przejście Terespol-Brześć, a pojazdy ciężarowe na przejście Kukuryki-Kozłowicze. Zostaną otwarte kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć.

