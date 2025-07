Dworzec bez kasy biletowej. Mieszkańcy szykują petycję

Apel jest jednoznaczny: „Przywróćmy kasę na dworcu”. - Decyzja o likwidacji kasy została podjęta bez konsultacji z miastem i bez wcześniejszego poinformowania mieszkańców- zauważa Jakub Leszczuk, radny z klubu burmistrza, który zainicjował internetową petycję. - To uderza szczególnie w osoby starsze, z niepełnosprawnościami czy wykluczone cyfrowo, które nie korzystają z aplikacji i zakupów online. A Międzyrzec to ważny punkt na mapie kolejowej regionu – przekonuje Leszczuk.

Można stąd dojechać nie tylko do Warszawy czy Lublina, ale też do Białej Podlaskiej. PKP Intercity zostawiło na dworcu kartkę z informacją, że bilety można kupić w internecie, w aplikacji czy u konduktora. Ale mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszyscy są obeznani z takimi rozwiązaniami. - Transport publiczny musi być dostępny dla wszystkich – niezależnie od wieku i umiejętności obsługi aplikacji - podkreśla radny.

Przez kilka dni petycję podpisało ok. 750 osób. Autorzy wnoszą o przywrócenie kasy, a jako rozwiązanie tymczasowe proponują ustawienie biletomatu. Pismo ma trafić do władz kolejowej spółki i Ministerstwa Infrastruktury.

- Na dworcu w Międzyrzecu Podlaskim funkcjonowała kasa agencyjna do 30 kwietnia. Ale prowadząca sprzedaż agentka zamknęła swoją działalność - tłumaczy Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP Intercity. Spółka szukała nowego agenta. - Pomimo kampanii informacyjnej w lokalnych mediach, nikt się nie zgłosił - przyznaje.

Co dalej? - Obserwujemy na bieżąco i analizujemy zmieniające się uwarunkowania prowadzenia naszych usług, w tym tych dotyczących kanałów sprzedaży i zakupowych preferencji podróżnych. To jest podstawą podejmowania decyzji co do stacjonarnych punktów sprzedaży biletów i rozwoju internetowej sprzedaży. W tej chwili dominuje sprzedaż naszych biletów w kanałach zdalnych- stwierdza Dutkiewicz. Nie odpowiada jednak, czy kasa stacjonarna powróci do Międzyrzeca. Dworzec przeszedł gruntowny remont w 2014 roku, który kosztował blisko 90 mln zł.