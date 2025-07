Kolejne ciało wyłowione z Bugu. Policja ustala tożsamość mężczyzny

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało wyłowiono w czwartek rano z rzeki Bug w województwie lubelskim. Zwłoki odnaleziono w rejonie miejscowości Kuzawka Kolonia w gminie Sławatycze. To już ósma ofiara znaleziona w Bugu na tym odcinku od początku roku. Straż graniczna nie wyklucza, że zmarły to jeden z migrantów, którzy próbują nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski.

Zgłoszenie o zwłokach przekazali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy natknęli się na ciało podczas patrolu. Jak przekazał mł. chor. Paweł Smyk z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, zwłoki z rzeki wydobyli strażacy. - Na ten moment w stu procentach nie możemy potwierdzić, ani wykluczyć, czy to ciało jednego z migrantów – zaznaczył.

Ciało mężczyzny znaleziono po godz. 4 rano. Zaplanowano sekcję zwłok. - Wyjaśniamy szczegóły i ustalamy tożsamość tej osoby – poinformowała nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z lubelskiej policji PAP. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Parczewie.

Od początku roku w Bugu, na odcinku granicznym w woj. lubelskim, odnaleziono już osiem ciał. Ustaleniem ich tożsamości i przyczyn śmierci zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej. Dotychczas udało się zidentyfikować jedną z ofiar – był to 26-letni obywatel Erytrei, który utonął.

Według danych Nadbużańskiego Oddziału SG, od początku 2025 roku ok. 800 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską w województwie lubelskim. Najczęściej byli to obywatele Afganistanu, Erytrei, Iraku, Pakistanu i Etiopii. Dla porównania – w całym 2024 roku było ich około 450.

Na tym odcinku granicy trwa obecnie budowa elektronicznej bariery. System będzie obejmował m.in. 1,8 tys. słupów kamerowych, 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, czujniki oraz 200 km kabli zasilających i transmisyjnych. Centrum nadzoru powstaje w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.

Źródło:gab/PAP