Krówki i michałki. Sanktuarium uruchomiło sklep

„Zapraszamy wszystkich pielgrzymów, parafian i sympatyków do odwiedzenia naszego sklepu — zarówno stacjonarnie, jak i online” - poinformowali niedawno paulini. Oprócz różańców, medalików, świętych figurek, sanktuarium sprzedaje też breloki, poduszki i słodycze.

A dokładniej to michałki i krówki leśniańskie. O tych ostatnich paulini piszą tak: „wyjątkowe, ręcznie zwijane słodycze, tworzone z pasją według tradycyjnej receptury. Do produkcji stosowane są surowce najwyższej jakości. Każda krówka powstaje na prawdziwym maśle, dzięki czemu ma niepowtarzalny, mleczny smak i delikatną, lekko ciągnącą konsystencję, która rozpływa się w ustach”.

Produkty można też kupić w internetowym sklepie www.nagruszy.pl. Historia leśniańskiego sanktuarium sięga 1683 roku. Paulini byli tu obecni do 1864 roku, później w wyniku represji po powstaniu styczniowym - klasztor zlikwidowano. Zakonnicy powrócili w 1919 roku. Kilka lat później do kościoła wrócił też cudowny wizerunek Matki Bożej.