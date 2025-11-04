Brawurowa próba ucieczki z lubelskiego aresztu

Dwóch osadzonych w lubelskim areszcie śledczym próbowało uciec z jednostki. Osadzeni przepiłowali kratę okienną i uciekli na dach. Niestety dla nich, próba zakończyła się fiaskiem.
O próbie ucieczki z lubelskiego aresztu śledczego pierwsze poinformował portal radiozet.pl. Do próby ucieczki doszło 24 października, a do jej zrealizowania mężczyźni użyli posiadanego nielegalnie brzeszczota.
- W Areszcie Śledczym w Lublinie doszło do próby ucieczki dwóch tymczasowo aresztowanych osadzonych. Osadzeni po przepiłowaniu kraty okiennej, nielegalnie posiadanym brzeszczotem, wyszli przez okno celi wspinając się na dach pawilonu - informuje porucznik Paweł Kosiorek, rzecznik aresztu śledczego w Lublinie.
Uciekinierzy wzbudzili barierę mikrofalową, dzieki czemu funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku obserwatora zauważył osadzonych i poinformował dowódcę zmiany. Osadzeni zostali ujęci przez przybyłych na miejsce funkcjonariuszy.
- Dzięki prawidłowemu działaniu systemu zabezpieczeń i właściwej reakcji funkcjonariuszy Służby Więziennej, próba została udaremniona, zanim osadzeni dotarli do pasa ochronnego. Obaj osadzeni przebywali w areszcie w związku ze sprawami dotyczącymi przestępstw o lżejszym charakterze - dodaje por. Kosiorek.
Obecnie w areszcie trwa wewnętrzne śledztwo mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia. Kwestia stwierdzenia ewentualnych uchybień ze strony funkcjonariuszy również jest przedmiotem prowadzonych czynności.