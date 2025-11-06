Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. czwartek, 6 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Biała Podlaska

Dzisiaj
11:31
Strona główna » Biała Podlaska

Nowa siedziba starostwa pnie się w górę. Prace idą zgodnie z planem

Autor: Zdjęcie autora eb
Udostępnij A A
(fot. powiat bialski )

Budynek w stanie surowym już stoi. To pierwszy etap budowy nowej siedziby starostwa powiatowego w Białej Podlaskiej.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Z tej okazji, w środę zawieszono symboliczną wiechę. Starosta Mariusz Filipiuk (PSL) zapewnia, że prace idą zgodnie z planem. W okresie zimowym wykonawca będzie mógł działać wewnątrz obiektu.

Przypomnijmy: budowa ruszyła pod koniec ubiegłego roku. - To wyczekiwana inwestycja zarówno przez pracowników, jak i przez naszych mieszkańców. Dotychczasowe miejsce nie spełnia współczesnych standardów - wielokrotnie powtarzał starosta bialski. Charakterystyczny niebieski wieżowiec typu „Lipsk” powstał w 1982 roku i dopiero kilka lat temu stał się własnością największego powiatu w Lubelskiem. Samorząd rozważał remont, ale koszty się nie kalkulowały. Latem w obiekcie jest za gorąco i zdarza się, że urzędnicy muszą wcześniej kończyć pracę. A w urzędzie pracuje ponad 110 osób. Roczne koszty eksploatacji wynoszą ok. 3 mln zł.

Dlatego zapadła decyzja o nowej siedzibie. Przetarg wygrała miejscowa firma PNB Budownictwo Pawła Niczyporuka. Dwuskrzydłowy obiekt powstaje przy ulicy Narutowicza, obok obecnej siedziby. W czterokondygnacyjnym budynku będzie 5 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Na parterze znajdzie się duża sala obsługi dla interesantów. A w podziemiach przewidziano garaże na 20 samochodów. A na dachu ogród i ule. Być może na bazie konstrukcji starego budynku uda się stworzyć parking wielopoziomowy.

Zgodnie z umową, firma PNB Budownictwo ma czas do marca 2027 roku. Wszystko za ok. 45 mln zł. Powiat dostał na ten cel 20 mln zł dofinansowania z programu Polski Ład.

(fot. powiat bialski)
Ruszyła budowa drogi za blisko 100 mln zł. Za inwestycję odpowiada konsorcjum firm, Tre-Drom i Budomex

Najdroższa i najbardziej strategiczna dla powiatu. Budują drogę do portu w Małaszewiczach

Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

Powiat przekaże gminie działkę w Grabanowie. Wiadomo, co tam powstanie

Powiat przekaże gminie działkę w Grabanowie. Wiadomo, co tam powstanie

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Biała Podlaska budowa Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej powiat bialski siedziba

Pozostałe informacje

Operator ARP – większościowy udziałowiec – przedstawiła miastu trzy możliwości: wykup udziałów przez miasto, znalezienie inwestora zastępczego lub likwidację spółki

„Dziura po marzeniach” – w Chełmie będą walczyć o Fabrykę

Zamiast nowoczesnego biurowca w sercu miasta – ogrodzony plac i betonowe fundamenty. Chełm miał być symbolem przemiany miast średnich. Dziś stał się przykładem niespełnionych obietnic. Po informacji o planowanej likwidacji spółki Fabryka Chełm, odpowiedzialnej za budowę biurowca klasy A przy ul. Lwowskiej, radni miejscy jednogłośnie powiedzieli: nie ma na to zgody.
Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach
galeria

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

Obrazek Mirki znajdzie się na znaczku, a ten autorstwa Lidki na pocztówce. Prace tych dwóch dziewczynek, wychowanek miejskich przedszkoli nagrodzono w konkursie zorganizowanym w Zamościu już po raz trzeci. Będą wydane i mogą z życzeniami z miasta wędrować w świat.
Stephane Antiga już ma na koncie pierwsze trofeum w roli trenera Bogdanki LUK Lublin

Stephane Antiga (Bogdanka LUK Lublin): Żadna drużyna nie gra jeszcze na sto procent swojego potencjału

Bogdanka LUK w środowy wieczór wywalczyła pierwsze trofeum w sezonie 2025/2026. Lublinianie w meczu o AL-KO Superpuchar Polski pokonali JSW Jastrzębski Węgiel 3:1. Jak zawody oceniają obie ekipy?
Andrzej Wnuk był prezydentem Zamościa przez ponad 9 lat. W drugiej rurze zeszłorocznych wyborów pokonał go Rafał Zwolak. Po przegranej b. samorządowiec kierował szpitalem psychiatrycznym a Radecznicy. Ze stanowiskiem rozstał się, gdy został prawomocnie skazany

Karol Nawrocki zdecyduje o losie Andrzeja Wnuka. Jest wniosek o zatarcie skazania

Prawomocny wyrok skazujący dla byłego prezydenta Zamościa zostanie zatarty przed terminem? Decyzję podejmie prezydent Karol Nawrocki, choć wniosek w tej sprawie został złożony jeszcze, gdy głową państwa był Andrzej Duda.
Długi weekend dla komunikacji miejskiej. Autobusy pojadą inaczej

Długi weekend dla komunikacji miejskiej. Autobusy pojadą inaczej

11 listopada to czerwona kartka w kalendarzu. Ale komunikacja miejska świętuje także w poniedziałek i obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy.

Nowa siedziba starostwa pnie się w górę. Prace idą zgodnie z planem

Nowa siedziba starostwa pnie się w górę. Prace idą zgodnie z planem

Budynek w stanie surowym już stoi. To pierwszy etap budowy nowej siedziby starostwa powiatowego w Białej Podlaskiej.

29-latek wydalony z Polski. SG: organizował nielegalną migrację przez „zieloną granicę”

29-latek wydalony z Polski. SG: organizował nielegalną migrację przez „zieloną granicę”

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadzili do wydalenia z Polski 29-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna – jak ustalono – miał organizować nielegalne przekraczanie granicy z Ukrainy do Polski poza oficjalnymi przejściami. Przez najbliższe sześć lat nie będzie mógł wrócić na terytorium RP. Otrzymał też zakaz wjazdu do innych krajów strefy Schengen.
Monachijczycy na lubelskim zamku. Na ścianach m.in. Gierymscy, Stryjeńska i Chełmoński

Monachijczycy na lubelskim zamku. Na ścianach m.in. Gierymscy, Stryjeńska i Chełmoński

Od 21 listopada w Muzeum Narodowym w Lublinie będzie można zobaczyć jedną z najważniejszych w ostatnich latach prezentacji poświęconych polskim twórcom związanym ze szkołą monachijską. Na wystawie pojawi się ponad 250 prac ponad 60 artystów – m.in. braci Gierymskich, Olgi Boznańskiej, Józefa Brandta, Zofii Stryjeńskiej czy Józefa Chełmońskiego. Część dzieł nigdy wcześniej nie była pokazywana w Polsce w tak szerokim zestawieniu.
Koncert Charytatywny - Ramię w Ramię
15 listopada 2025, 14:00

Koncert Charytatywny - Ramię w Ramię

Fundacja "Dajemy Pomoc" organizuje koncert charytatywny "Ramię w Ramię" ze specjalną zbiórką na ośrodek ofiar przemocy domowej. To wyjątkowe wydarzenie artystyczno-charytatywne, którego celem jest zebranie dochodu na otwarcie miejsca z przyjazną i ciepłą atmosferą, w której dzieci będą mogły odzyskiwać wiarę w siebie oraz poczucie bezpieczeństwa.
W ostatnich tygodniach piłkarze Sparty Łabunie dali swoim kibicom dużo powodów do radości

Sparta Łabunie nabrała rozpędu w rozgrywkach zamojskiej klasy okręgowej

Sparta Łabunie po dość trudnym początku rundy jesiennej „stanęła na nogi” i sukcesywnie oddala się od strefy spadkowej. W minionej kolejce, w bardzo ważnym dla losów tabeli meczu, podopieczni trenera Tomasza Goździuka wygrali w Tarnogrodzie z tamtejszym Olimpiakosem i zanotowali trzecią wygraną z rzędu
Burmistrz Joanna Kaznowska i skarbnik gminy Olga Matyjasik

Bełżyce zadłużają się na 5 milionów złotych. Burmistrz odpiera zarzuty: Musimy zapłacić nauczycielom

Rada Miejska w Bełżycach przyjęła uchwałę o emisji obligacji na kwotę pięciu milionów złotych. Oznacza to, że zadłużenie gminy w ciągu dwóch lat wzrosło o dziesięć milionów. Część bełżyckich radnych ostro krytykuje burmistrz Joanną Kaznowską, zarzucając jej działanie na szkodę miasta i lokalnej społeczności. - Chciałabym zapewnić, że nie planuję kolejnych zobowiązań, ale tego nikt dziś nie może obiecać – mówi 52-letnia polityczka.
Opinie o sklepie Dstreet – wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem

Opinie o sklepie Dstreet – wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem

Jeśli zastanawiasz się nad zakupami w sklepie online Dstreet, warto przyjrzeć się bliżej opiniom o dstreet, by mieć pełen obraz doświadczeń klientów. Sklep ten zdobywa spore zainteresowanie wśród osób szukających modnej odzieży – ale jak wygląda faktyczna jakość obsługi i produktów? W niniejszym artykule przedstawiamy dokładną analizę na podstawie opinii z platformy TrustMate S.A. oraz serwisu Allegro. Czy możesz zaufać Dstreet przed złożeniem zamówienia?
Stół warsztatowy do garażu

Stół warsztatowy do garażu – poradnik wyboru dla początkujących majsterkowiczów

Stół warsztatowy to podstawowe wyposażenie każdego garażu, które pozwala na wygodne i bezpieczne wykonywanie różnych prac technicznych. To właśnie przy nim powstają domowe projekty, odbywają się naprawy i prace konserwacyjne. Odpowiedni stół to nie tylko blat roboczy – to centrum organizacji całego warsztatu. Początkujący majsterkowicze często kierują się wyglądem lub ceną, pomijając kluczowe cechy, takie jak stabilność, wytrzymałość i ergonomia. Warto jednak pamiętać, że dobrze dobrany stół warsztatowy potrafi znacząco zwiększyć komfort i efektywność pracy. Wybór właściwego modelu zależy od rodzaju wykonywanych zadań, dostępnej przestrzeni oraz indywidualnych preferencji użytkownika.
Wieża Trynitarska ożywa historią Lublina

Wieża Trynitarska ożywa historią Lublina

To wyjątkowe artystyczne wydarzenie prezentuje historie naszego miasta w zupełnie nowy sposób i w niecodziennym miejscu. Spektakl ,,Historia Lublina w duecie’’, rozgrywający się w przestrzeni Wieży Trynitarskiej, jest połączeniem humoru, muzyki i nowoczesnych technologii z rzetelną narracją historyczną. Jeszcze przez cały weekend (7–9 listopada) spektakl pozostaje dostępny dla publiczności.

Dyrektor Aresztu Śledczego odwołana po próbie ucieczki dwóch osadzonych

Dyrektor Aresztu Śledczego odwołana po próbie ucieczki dwóch osadzonych

Dymisja po niedoszłej ucieczce. Dyrektorka Aresztu Śledczego w Lublinie płk Anna Ausz została odwołana ze stanowiska – potwierdziła w środę Służba Więzienna. Sprawą zajmuje się już prokuratura, która bada zarówno sam incydent, jak i ewentualne zaniedbania po stronie funkcjonariuszy.

Najnowsze
Operator ARP – większościowy udziałowiec – przedstawiła miastu trzy możliwości: wykup udziałów przez miasto, znalezienie inwestora zastępczego lub likwidację spółki

14:00 „Dziura po marzeniach” – w Chełmie będą walczyć o Fabrykę

13:30

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

13:25

Stephane Antiga (Bogdanka LUK Lublin): Żadna drużyna nie gra jeszcze na sto procent swojego potencjału

12:51

Karol Nawrocki zdecyduje o losie Andrzeja Wnuka. Jest wniosek o zatarcie skazania

12:13

Długi weekend dla komunikacji miejskiej. Autobusy pojadą inaczej

11:31

Nowa siedziba starostwa pnie się w górę. Prace idą zgodnie z planem

10:47

29-latek wydalony z Polski. SG: organizował nielegalną migrację przez „zieloną granicę”

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Operator ARP – większościowy udziałowiec – przedstawiła miastu trzy możliwości: wykup udziałów przez miasto, znalezienie inwestora zastępczego lub likwidację spółki

„Dziura po marzeniach” – w Chełmie będą walczyć o Fabrykę

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach
galeria

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

Stephane Antiga już ma na koncie pierwsze trofeum w roli trenera Bogdanki LUK Lublin

Stephane Antiga (Bogdanka LUK Lublin): Żadna drużyna nie gra jeszcze na sto procent swojego potencjału

Andrzej Wnuk był prezydentem Zamościa przez ponad 9 lat. W drugiej rurze zeszłorocznych wyborów pokonał go Rafał Zwolak. Po przegranej b. samorządowiec kierował szpitalem psychiatrycznym a Radecznicy. Ze stanowiskiem rozstał się, gdy został prawomocnie skazany

Karol Nawrocki zdecyduje o losie Andrzeja Wnuka. Jest wniosek o zatarcie skazania

Długi weekend dla komunikacji miejskiej. Autobusy pojadą inaczej

Długi weekend dla komunikacji miejskiej. Autobusy pojadą inaczej

Nowa siedziba starostwa pnie się w górę. Prace idą zgodnie z planem

Nowa siedziba starostwa pnie się w górę. Prace idą zgodnie z planem

Operator ARP – większościowy udziałowiec – przedstawiła miastu trzy możliwości: wykup udziałów przez miasto, znalezienie inwestora zastępczego lub likwidację spółki

„Dziura po marzeniach” – w Chełmie będą walczyć o Fabrykę

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach
galeria

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

Stephane Antiga już ma na koncie pierwsze trofeum w roli trenera Bogdanki LUK Lublin

Stephane Antiga (Bogdanka LUK Lublin): Żadna drużyna nie gra jeszcze na sto procent swojego potencjału

Andrzej Wnuk był prezydentem Zamościa przez ponad 9 lat. W drugiej rurze zeszłorocznych wyborów pokonał go Rafał Zwolak. Po przegranej b. samorządowiec kierował szpitalem psychiatrycznym a Radecznicy. Ze stanowiskiem rozstał się, gdy został prawomocnie skazany

Karol Nawrocki zdecyduje o losie Andrzeja Wnuka. Jest wniosek o zatarcie skazania

Długi weekend dla komunikacji miejskiej. Autobusy pojadą inaczej

Długi weekend dla komunikacji miejskiej. Autobusy pojadą inaczej

Nowa siedziba starostwa pnie się w górę. Prace idą zgodnie z planem

Nowa siedziba starostwa pnie się w górę. Prace idą zgodnie z planem

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
film

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych
film

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych
film

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?
film

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
Dzień Wschodzi

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

film
Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film
WIDEO

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film
WIDEO

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

Foto
Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

galeria
"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni
galeria
ZDJĘCIA

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”
galeria
ZDJĘCIA

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby
galeria
ZDJĘCIA

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby

Ekwador
galeria

Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych
galeria
ZDJĘCIA

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza
galeria
ZDJĘCIA

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek
galeria
ZDJĘCIA

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia
galeria
ZDJĘCIA

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego
galeria
ZDJĘCIA

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego