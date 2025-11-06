Nowa siedziba starostwa pnie się w górę. Prace idą zgodnie z planem

Z tej okazji, w środę zawieszono symboliczną wiechę. Starosta Mariusz Filipiuk (PSL) zapewnia, że prace idą zgodnie z planem. W okresie zimowym wykonawca będzie mógł działać wewnątrz obiektu.

Przypomnijmy: budowa ruszyła pod koniec ubiegłego roku. - To wyczekiwana inwestycja zarówno przez pracowników, jak i przez naszych mieszkańców. Dotychczasowe miejsce nie spełnia współczesnych standardów - wielokrotnie powtarzał starosta bialski. Charakterystyczny niebieski wieżowiec typu „Lipsk” powstał w 1982 roku i dopiero kilka lat temu stał się własnością największego powiatu w Lubelskiem. Samorząd rozważał remont, ale koszty się nie kalkulowały. Latem w obiekcie jest za gorąco i zdarza się, że urzędnicy muszą wcześniej kończyć pracę. A w urzędzie pracuje ponad 110 osób. Roczne koszty eksploatacji wynoszą ok. 3 mln zł.

Dlatego zapadła decyzja o nowej siedzibie. Przetarg wygrała miejscowa firma PNB Budownictwo Pawła Niczyporuka. Dwuskrzydłowy obiekt powstaje przy ulicy Narutowicza, obok obecnej siedziby. W czterokondygnacyjnym budynku będzie 5 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Na parterze znajdzie się duża sala obsługi dla interesantów. A w podziemiach przewidziano garaże na 20 samochodów. A na dachu ogród i ule. Być może na bazie konstrukcji starego budynku uda się stworzyć parking wielopoziomowy.

Zgodnie z umową, firma PNB Budownictwo ma czas do marca 2027 roku. Wszystko za ok. 45 mln zł. Powiat dostał na ten cel 20 mln zł dofinansowania z programu Polski Ład.