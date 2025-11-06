Długi weekend dla komunikacji miejskiej. Autobusy pojadą inaczej

11 listopada to czerwona kartka w kalendarzu. Ale komunikacja miejska świętuje także w poniedziałek i obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy.
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego poinformował, że w dniach 10 oraz 11 listopada (poniedziałek i wtorek) obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy komunikacji miejskiej.
10 listopada 2025 r. (poniedziałek) - obowiązuje rozkład "DZIEŃ POWSZEDNI, SPECJALNY"
11 listopada 2025 r. (wtorek) - obowiązuje rozkład "NIEDZIELE I DNI ŚWIĄTECZNE"
Szczegółowy rozkład jazdy poszczególnych linii dostępny jest na stronie internetowej ZDiTM.