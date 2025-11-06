Bełżyce zadłużają się na 5 milionów złotych. Burmistrz odpiera zarzuty: Musimy zapłacić nauczycielom

W Bełżycach wrze. 3 listopada radni zebrali się na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Miejskiej i odrzucili uchwałę w sprawie emisji obligacji o wartości pięciu milionów złotych. Spośród nich siedmiu było za, siedmiu przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

4 listopada burmistrz Joanna Kaznowska opublikowała na Facebooku film, w którym stwierdziła, że „zaciąganie obligacji na oświatę jest aktualnie praktykowane przez wiele gmin w Polsce”. Przekonywała, że to jedyne rozwiązanie na sprostanie konieczności podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli przy jednoczesnym „braku finansowego wsparcia ze strony rządu”.

Trzeba wiedzieć, że emisja obligacji to taki sposób pozyskania pieniędzy na bieżące potrzeby gminy, w którym ta otrzymuje środki, ale w kolejnych latach musi spłacać je z odsetkami. Jest to więc swoisty rodzaj zadłużenia się. Ma on jednak zapewnić gminie płynność finansową i pozwolić realizować zaplanowane wydatki, w tym utrzymanie szkół, inwestycje i remonty dróg.

5 listopada odbyło się kolejne nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej w Bełżycach, poprzedzone zresztą ponoć burzliwą dyskusją na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Ton dyskusji nadawały burmistrz Joanna Kaznowska i skarbnik gminy Olga Matyjasik.

- Środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu. Oprocentowanie będzie zmienne, oparte na stawce WIBOR sześciomiesięcznym powiększonym o marżę. Odsetki zaś wypłacane co pół roku. Wydatki związane z emisją oraz obsługą długu pokryje gmina z dochodów własnych. Emisja obligacji to dla gminy sposób pozyskania środków na korzystnych warunkach. Umożliwia indywidualne ustalenie harmonogramu spłat i zapewnia bezpieczeństwo finansowe – mówiła Matyjasik.