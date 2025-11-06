29-latek wydalony z Polski. SG: organizował nielegalną migrację przez „zieloną granicę”

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze z placówki straży granicznej w Dołhobyczowie, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie. 29-latka namierzono i zatrzymano w Krakowie. Jak przekazuje major Dariusz Sienicki, rzecznik NOSG, podejrzany miał organizować innym obywatelom Ukrainy nielegalne przejście przez tzw. „zieloną granicę” na terenie województwa lubelskiego.

Według śledczych mężczyzna działał świadomie, łamiąc prawo i czerpiąc z procederu korzyści finansowe.

Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie usłyszał zarzuty dotyczące pięciu czynów z art. 264 § 3 Kodeksu karnego, czyli organizowania nielegalnej migracji.

Jak informuje Sienicki, dalszy pobyt zatrzymanego w Polsce „stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”. W związku z tym wydano wobec niego decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Mężczyzna został doprowadzony do granicy i przekazany ukraińskim służbom.

Wydalony obywatel Ukrainy nie będzie mógł wjechać do Polski przez sześć lat. Obowiązuje go również zakaz wjazdu do państw należących do strefy Schengen.