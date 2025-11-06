Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Monachijczycy na lubelskim zamku. Na ścianach m.in. Gierymscy, Stryjeńska i Chełmoński

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
(fot. printscreen z nagrania)

Od 21 listopada w Muzeum Narodowym w Lublinie będzie można zobaczyć jedną z najważniejszych w ostatnich latach prezentacji poświęconych polskim twórcom związanym ze szkołą monachijską. Na wystawie pojawi się ponad 250 prac ponad 60 artystów – m.in. braci Gierymskich, Olgi Boznańskiej, Józefa Brandta, Zofii Stryjeńskiej czy Józefa Chełmońskiego. Część dzieł nigdy wcześniej nie była pokazywana w Polsce w tak szerokim zestawieniu.

– Monachium stało się miejscem ich pobytu, wytchnienia, edukacji, życia towarzyskiego i rodzinnego, początku ich karier i zaistnienia na rynku sztuki, a także często miejscem tęsknoty za ojczyzną – podkreśliła dyrektor muzeum Katarzyna Mieczkowska, przypominając, że miasto było jednym z najważniejszych ośrodków artystycznych dla Polaków w XIX wieku, szczególnie po powstaniu styczniowym.

W salach lubelskiego zamku będzie można zobaczyć prace takich twórców jak Teodor Axentowicz, Adam Chmielowski, Ludomir Benedyktowicz, Olga Boznańska, Józef Brandt, Maurycy Gottlieb, Alfred Wierusz-Kowalski czy bracia Maksymilian i Aleksander Gierymscy. Wystawę wzbogacają także dzieła z Muzeum Polskiego w Rapperswilu – i to po raz pierwszy w tak dużej liczbie prezentowane w kraju.

Jedna z kuratorek, Beata Skrzydlewska, przypomniała, że droga wielu z tych artystów do malarstwa była burzliwa i naznaczona historią. Wskazała m.in. Adama Chmielowskiego, znanego później jako św. Brat Albert, który został ranny w powstaniu styczniowym, czy Ludomira Benedyktowicza, który w powstaniu stracił obie ręce, ale dzięki specjalnemu przyrządowi malował dalej. Kuratorka zwróciła też uwagę na obecność kobiet związanych z kręgiem monachijskim takich jak Zofia Stryjeńska, która, chcąc studiować w czasach, gdy kobiet na akademię nie przyjmowano, zapisała się jako Tadeusz von Grzymała.

Na wystawie znajdzie się również oryginalne wyposażenie pracowni artystów – m.in. Władysława Czachórskiego czy Alfreda Wierusz-Kowalskiego: sztalugi, palety, meble i drobne przedmioty towarzyszące pracy twórczej. Jak zauważył kurator Andrzej Frejlich, twórców polskiej szkoły monachijskiej łączyło zainteresowanie tematyką rodzinną, ludową i historyczną - często nasyconą melancholią i tęsknotą za krajobrazem ojczystym.

– Jest takie żartobliwe powiedzenie, że Polacy związani z Monachium wprowadzili piąty żywioł do sztuki którym było błoto – mówił Frejlich, wskazując na charakterystyczne pejzaże jesieni i zimy.

Wystawę „Monachijczycy. Gierymscy, Stryjeńska, Wierusz-Kowalski, Chełmoński i inni” będzie można oglądać od 21 listopada 2024 r. do 8 marca 2026 r. w Muzeum Narodowym w Lublinie.

W ostatnich tygodniach piłkarze Sparty Łabunie dali swoim kibicom dużo powodów do radości

Sparta Łabunie nabrała rozpędu w rozgrywkach zamojskiej klasy okręgowej

Sparta Łabunie po dość trudnym początku rundy jesiennej „stanęła na nogi” i sukcesywnie oddala się od strefy spadkowej. W minionej kolejce, w bardzo ważnym dla losów tabeli meczu, podopieczni trenera Tomasza Goździuka wygrali w Tarnogrodzie z tamtejszym Olimpiakosem i zanotowali trzecią wygraną z rzędu
Burmistrz Joanna Kaznowska i skarbnik gminy Olga Matyjasik

Bełżyce zadłużają się na 5 milionów złotych. Burmistrz odpiera zarzuty: Musimy zapłacić nauczycielom

Rada Miejska w Bełżycach przyjęła uchwałę o emisji obligacji na kwotę pięciu milionów złotych. Oznacza to, że zadłużenie gminy w ciągu dwóch lat wzrosło o dziesięć milionów. Część bełżyckich radnych ostro krytykuje burmistrz Joanną Kaznowską, zarzucając jej działanie na szkodę miasta i lokalnej społeczności. - Chciałabym zapewnić, że nie planuję kolejnych zobowiązań, ale tego nikt dziś nie może obiecać – mówi 52-letnia polityczka.
Opinie o sklepie Dstreet – wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem

Opinie o sklepie Dstreet – wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem

Jeśli zastanawiasz się nad zakupami w sklepie online Dstreet, warto przyjrzeć się bliżej opiniom o dstreet, by mieć pełen obraz doświadczeń klientów. Sklep ten zdobywa spore zainteresowanie wśród osób szukających modnej odzieży – ale jak wygląda faktyczna jakość obsługi i produktów? W niniejszym artykule przedstawiamy dokładną analizę na podstawie opinii z platformy TrustMate S.A. oraz serwisu Allegro. Czy możesz zaufać Dstreet przed złożeniem zamówienia?
Stół warsztatowy do garażu

Stół warsztatowy do garażu – poradnik wyboru dla początkujących majsterkowiczów

Stół warsztatowy to podstawowe wyposażenie każdego garażu, które pozwala na wygodne i bezpieczne wykonywanie różnych prac technicznych. To właśnie przy nim powstają domowe projekty, odbywają się naprawy i prace konserwacyjne. Odpowiedni stół to nie tylko blat roboczy – to centrum organizacji całego warsztatu. Początkujący majsterkowicze często kierują się wyglądem lub ceną, pomijając kluczowe cechy, takie jak stabilność, wytrzymałość i ergonomia. Warto jednak pamiętać, że dobrze dobrany stół warsztatowy potrafi znacząco zwiększyć komfort i efektywność pracy. Wybór właściwego modelu zależy od rodzaju wykonywanych zadań, dostępnej przestrzeni oraz indywidualnych preferencji użytkownika.
Wieża Trynitarska ożywa historią Lublina

Wieża Trynitarska ożywa historią Lublina

To wyjątkowe artystyczne wydarzenie prezentuje historie naszego miasta w zupełnie nowy sposób i w niecodziennym miejscu. Spektakl ,,Historia Lublina w duecie’’, rozgrywający się w przestrzeni Wieży Trynitarskiej, jest połączeniem humoru, muzyki i nowoczesnych technologii z rzetelną narracją historyczną. Jeszcze przez cały weekend (7–9 listopada) spektakl pozostaje dostępny dla publiczności.

Dyrektor Aresztu Śledczego odwołana po próbie ucieczki dwóch osadzonych

Dyrektor Aresztu Śledczego odwołana po próbie ucieczki dwóch osadzonych

Dymisja po niedoszłej ucieczce. Dyrektorka Aresztu Śledczego w Lublinie płk Anna Ausz została odwołana ze stanowiska – potwierdziła w środę Służba Więzienna. Sprawą zajmuje się już prokuratura, która bada zarówno sam incydent, jak i ewentualne zaniedbania po stronie funkcjonariuszy.
PUNK AND ROLL Tour w Lublinie
7 listopada 2025, 19:00

PUNK AND ROLL Tour w Lublinie

Po raz pierwszy na scenie zagrają razem The Bill, Leniwiec, Stacja B, Koniec Świata i Psy Wojny - pięć wyjątkowych zespołów zakorzenionych w alternatywnej tradycji. Punk'n'Roll Tour 2025 to wydarzenie, łączące różne pokolenia artystów we wspólnym celu, którym jest dostarczenie słuchaczom potężnej dawki energii, ożywienie muzyki punkowej oraz bezpośredni kontakt z publicznością.
Marcin Protas oficjalnie został prezesem Linii Hutniczej Szerokotorowej w Zamościu

Nowy zarząd kolejowej spółki. Prezesem LHS został Marcin Protas

Od maja był w zarządzie, od lipca pełnił obowiązki prezesa, a od początku listopada Marcin Protas już oficjalnie stoi na czele zamojskiej Linii Hutniczej Szerokotorowej. Skład zarządu kolejowej spółki w efekcie postępowania kwalifikacyjnego uzupełniają Aleksandra Adamska-Ziętek i Bogusław Bogdanowicz.
Jaz jak się patrzy. Wydali na niego kilkaset tysięcy
galeria

Jaz jak się patrzy. Wydali na niego kilkaset tysięcy

To nie była inwestycja wielomilionowa, ale potrzebna i przyniesie szereg korzyści. Wody Polskie wygospodarowały kilkaset tysięcy złotych na generalny remont budowli piętrzącej na początku kanału Wieprz-Krzna, który znajduje się w Borowicy. To teren Nadzoru Wodnego w Krasnymstawie
Piłkarze Dynama Kijów walczą o pierwszą bramkę w Lidze Konferencji Europy

Liga Konferencji znowu w Lublinie. Dynamo Kijów kontra HSK Zrnijski Mostar

Dzisiaj o godz. 21 kibice w Lublinie znowu będą mogli obejrzeć mecz Ligi Konfernecji. Dynamo Kijów o godz. 21 zagra na Motor Lublin Arenie z HSK Zrnijski Mostar.
W meczu o AL-KO Superpuchar Polski Bogdanka LUK Lublin pokonała JSW Jastrzębski Węgiel 3:1 i wywalczyła po raz pierwszy w historii to trofeum
ZDJĘCIA
galeria

Bogdanka LUK Lublin zdobyła AL-KO Superpuchar Polski

W historycznym występie w walce o AL-KO Superpuchar Polski Bogdanka LUK Lublin pokonała JSW Jastrzębski Węgiel 3:1 i po raz pierwszy sięgnęła po to trofeum.
Galiczanka Lwów czuje się w Biłgoraju wyśmienice

Galiczanka Lwów rozbiła KPR Gminy Kobierzyce

Popularne „Kobierki” z pewnością nie będą dobrze wspominać wycieczki do województwa lubelskiego. Zakończyła się ona bowiem dwiema porażkami – najpierw z PGE MKS El-Volt Lublin, a w środę z Galiczanką Lwów, która w roli gospodarza gra w Biłgoraju.

Kiepska passa trwa. PGE Start Lublin przegrał z KK Bosna BH Telecom

Kiepska passa trwa. PGE Start Lublin przegrał z KK Bosna BH Telecom

PGE Start Lublin przegrał kolejny mecz. Tym razem zdecydowanie lepszy był zespół KK Bosna BH Telecom, który pokonał czerwono-czarnych 79:70.

