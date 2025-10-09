„Dźwięki wspomnień” - koncert, który połączy Lublin w zadumie i pamięci

Zbliżające się Święto Zmarłych to czas, refleksji i zadumy. Oraz szału zakupowego zniczy i wiązanek, bo przecież to nasz grób musi być jak najlepiej wystrojony. W tym roku refleksji i wspomnieniom towarzyszyć będą także… muzyka i światło płonących zniczy.

24 października w Lubelskim Domu Technika odbędzie się koncert „Dźwięki wspomnień”, organizowany przez Barbarę i Mirosława Nadratowskich mistrzów ceremonii pogrzebowych – we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami branży funeralnej.

Wydarzenie ma szczególny charakter - nie tylko artystyczny, ale też głęboko ludzki. Jak podkreśla Barbara Nadratowska, pomysł zrodził się z rozmowy z jedną z seniorek, która opowiedziała, że z trudem odkłada co miesiąc kilkadziesiąt złotych, by w dniu Wszystkich Świętych udekorować grób męża.

– Dla mnie to był szok. Uświadomiłam sobie, że samotność i brak możliwości odwiedzenia grobów bliskich to dla wielu osób taki sam dramat, jak samotne święta. Chciałam zrobić coś, co pozwoli tym ludziom poczuć wspólnotę – mówi organizatorka.

Koncert ma być właśnie takim spotkaniem – pełnym wzruszenia, muzyki i pamięci. Na scenie pojawią się lokalni muzycy, kwartet smyczkowy i duet instrumentalny, którzy na co dzień towarzyszą mistrzom ceremonii podczas pożegnań. W tle przez cały koncert wyświetlane będą fotografie zmarłych bliskich nadesłane przez mieszkańców Lublina – to właśnie one nadadzą wydarzeniu osobisty wymiar. Jeśli ktoś chce, by fotografia bliskiej osoby została wyświetlona podczas koncertu proszona jest o wysłanie pliku na adres mailowy koncertwspomnien@op.pl.

Organizatorzy zapraszają wszystkich, wstęp na koncert jest bezpłatny. Podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka zniczy, które trafią na zapomniane groby na lubelskich cmentarzach.

– Nie chcemy zbierać pieniędzy, prosimy tylko o znicze – najlepiej takie, które palą się co najmniej 72 godziny. Chcemy, by światło pamięci płonęło jak najdłużej – wyjaśnia Barbara Nadratowska.

Znicze zebrane podczas koncertu zostaną zapalone tuż przed Dniem Wszystkich Świętych przez wolontariuszy i uczniów lubelskich szkół. – Niech w ten dzień żaden grób w Lublinie nie pozostanie pusty i zapomniany – dodają organizatorzy.

Koncert „Dźwięki wspomnień” odbędzie się 24 października o godz. 18.00 w Lubelskim Domu Technika.