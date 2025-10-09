„Gdzie się podział?” – pytali fani. Teraz Kossakowski znów widoczny i zaskakuje nowymi planami

Jakiego Kossakowskiego poznaliśmy w telewizji

Widzowie kojarzą go z odważnych formatów TTV: „Kossakowski. Inicjacja”, „Wtajemniczenie”, „Szósty zmysł” i przede wszystkim „Down the Road. Zespół w trasie”. W każdym z tych programów pokazywał inną twarz, ale zawsze pozostawał wierny sobie.

W „Inicjacji” wchodził w nieznane światy i sprawdzał granice własnej wytrzymałości. „Wtajemniczenie” pozwalało mu spotykać ludzi żyjących na obrzeżach społecznych norm i próbować zrozumieć ich codzienność. W „Szóstym zmyśle” sięgał po tematy na styku nauki i duchowości, a „Down the Road” stało się jego wizytówką – podróżował razem z dorosłymi osobami z zespołem Downa, stawiając na ich sprawczość, radość i autentyczność.

Co go wyróżniało na ekranie?

Krótko mówił, dużo słuchał. Zadawał pytania, które otwierają, a nie zamykają rozmowę. Zamiast rywalizacji – współobecność. Zamiast wyreżyserowanych zwrotów akcji – prawdziwe emocje i codzienność bohaterów. Dzięki temu w pamięci widzów zostawały zarówno obrazy z wypraw, jak i ludzie, których spotykał.

Powrót na własnych zasadach

Kossakowski ma swój rytm obecności w mediach. Zdarza mu się wycofać, kiedy pracuje nad nowymi projektami, a potem wraca z nową energią. Teraz daje wyraźny sygnał: sezon na kolejne działania właśnie się zaczął.

Szczególne zainteresowanie w ostatnim czasie przyciąga jego obecność w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej. W nagraniach, które przygotowano na potrzeby akcji uczelni, Kossakowski mówi o wiedzy jako o sile, która pozwala nadążyć za zmianami. Podkreśla, że nauka nie powinna być obowiązkiem, lecz przygodą – czymś, co buduje ciekawość i otwiera na świat.

Pod filmami pojawiły się komentarze pełne wsparcia, a także pytania, czy Kossakowski sam spróbuje swoich sił w roli wykładowcy. Dla wielu fanów jest to dowód, że potrafi odnaleźć się również w takiej roli – przewodnika po świecie wiedzy.

„Poza Szlakiem” – mistyczne wyprawy i nowe inspiracje

Równolegle rozwija projekt „Kossakowski Poza Szlakiem”, czyli wyprawy dla osób, które wolą boczne drogi od turystycznych autostrad. W planach znalazły się m.in. Filipiny – tajemnicza wyspa Siquijor, owiana legendami i znana z uzdrowicieli – oraz Borneo, gdzie uczestnicy mogą poznać życie rdzennych plemion i wyruszyć w głąb dżungli.

Zainteresowanie jest ogromne. Miejsca na najbliższą edycję skończyły się błyskawicznie, a chętnych wciąż przybywa. To pokazuje, że Kossakowski potrafi przyciągać uwagę zarówno przed kamerą, jak i w podróży, gdzie dzieli się swoim doświadczeniem wprost z uczestnikami.

W kontakcie z ludźmi, nie z blaskiem kamer

Kossakowski nigdy nie gonił za czerwonym dywanem. Zamiast świateł reflektorów wybiera spotkania z ludźmi. Prowadzi wykłady motywacyjne, utrzymuje kontakt z uczestnikami swoich dawnych programów i angażuje się w inicjatywy społeczne. Udowadnia, że największą wartość ma dla niego bezpośrednia relacja, a nie telewizyjna otoczka.

Co dalej z Przemkiem?

Jego obecne działania wskazują, że to przemyślany wybór, a nie chwilowy zryw. Kossakowski wrócił w swoim stylu: z energią i nowymi pomysłami.

Pytania, które stawiają sobie fani, brzmią: zobaczymy go częściej na ekranie, czy raczej poza klasycznym show-biznesem? Czy to właśnie początek dużego powrotu?