Jak PowerGuide pomaga zmniejszyć nakładanie się i pomijanie obszarów w polu

Dokładność oparta na GPS

PowerGuide wykorzystuje technologię GPS do prowadzenia operatora wzdłuż prostych, równoległych linii z dużą precyzją. Ta dokładność oznacza, że każdy pas ziemi jest równomiernie opracowany, bez pozostawiania nietkniętych obszarów czy marnowania zasobów na podwójne aplikacje. Jest to szczególnie korzystne na dużych polach lub działkach o nieregularnych kształtach, gdzie utrzymanie prostej linii „na oko” może być trudne. Dzięki wsparciu GPS rolnicy zyskują pewność, że ich prace są spójne na całym polu, sezon po sezonie.

Wyraźna nawigacja na ekranie

System zapewnia łatwe do śledzenia wskazówki wizualne na wyświetlaczu, pokazując dokładną trasę, którą powinien podążać ciągnik. Operatorzy mogą natychmiast sprawdzić, czy są zgodni z zaplanowanym torem, i szybko wprowadzać korekty, gdy jest to konieczne. Zmniejsza to ryzyko dryfowania lub nakładania się, które są częstymi problemami podczas długich godzin pracy. Intuicyjny interfejs oznacza również, że mniej doświadczeni kierowcy mogą osiągnąć ten sam poziom precyzji, co wykwalifikowani operatorzy, zapewniając niezawodne wyniki za każdym razem.

Spójne pokrycie w każdych warunkach

Utrzymanie dokładnych przejazdów jest szczególnie trudne, gdy widoczność jest ograniczona – w nocy, w zapylonych warunkach lub pod ciężkimi chmurami. PowerGuide eliminuje ten problem, polegając na sygnałach satelitarnych zamiast na wzroku operatora. Niezależnie od pory dnia czy pogody system zapewnia spójne prowadzenie ciągników. Dzięki temu rolnicy mogą kontynuować prace, kiedy jest to potrzebne, bez kompromisów co do jakości, zapewniając równomierne stosowanie nasion, nawozów i środków ochrony roślin.

Oszczędności nakładów

Nakładanie się w polu często prowadzi do podwójnej aplikacji nawozów, środków ochrony roślin czy nasion, podczas gdy pominięcia pozostawiają część pola nietkniętą. Obie sytuacje zwiększają koszty i obniżają efektywność. PowerGuide pomaga wyeliminować te problemy, utrzymując ciągnik precyzyjnie wyrównany przy każdym przejeździe, zapewniając, że nakłady są stosowane tylko tam, gdzie są potrzebne. W ciągu sezonu przekłada się to na znaczne oszczędności, nie tylko obniżając koszty operacyjne, ale także zmniejszając ślad środowiskowy gospodarstwa.

Większa jednolitość upraw

Nierówne stosowanie nasion, nawozów lub chemikaliów może powodować nierówny rozwój roślin, pozostawiając niektóre obszary słabsze, a inne przeciążone. Dzięki PowerGuide pokrycie pola staje się bardziej równomierne, dając każdej roślinie taką samą szansę na wzrost w optymalnych warunkach. Ta jednolitość prowadzi do zdrowszych upraw, łatwiejszego zarządzania w trakcie sezonu i bardziej przewidywalnych plonów podczas zbiorów. W dłuższej perspektywie spójny wzrost upraw poprawia również równowagę gleby i ogólną produktywność gospodarstwa.