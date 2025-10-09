Mają czym pracować. Nowy sprzęt w bazie ZUKiM

W zeszłym tygodniu, w ramach dofinansowanego z Polskiego ładu projektu "Zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i utrzymania dróg" do Lubartowa dotarł specjalistyczny samochód ssąco-płuczący. Jest przeznaczony do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji. Pracownicy, którzy będą go obsługiwać mają przejść cały cykl szkoleń.

Dzisiaj gmina poinformowała o kolejnych dostawach sprzętu.

- Pierwszym z nowych nabytków jest ciągnik rolniczy wyposażony w zestaw osprzętu, który umożliwi kompleksowe działania związane z utrzymaniem i renowacją dróg - przekazał Marcin Pawłowski, inspektor ds. promocji gminy.

Ciągnik jest wyposażony w pług, posypywarkę, frezarkę do renowacji dróg szutrowych i gruntowych, w zestawie jest ponadto walec drogowy, odchwaszczarka i zamiatarka.

Poza tym ZUKiM wzbogacił się o furgon serwisowy przeznaczony. Kupiono go dla służb wodnokanalizacyjnych. Pojazd ma również bogate wyposażenie, to m.in. pompa do odwadniania wykopów, kamera inspekcyjna, zestaw do nawiercania wodociągów pod ciśnieniem, cyfrowy miernik wydajności hydrantów oraz elektryczna zamrażarka do rur.

- Nowe pojazdy pozwolą ZUKiM jeszcze skuteczniej realizować zadania związane z utrzymaniem dróg, obsługą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz bieżącą konserwacją infrastruktury. To realna poprawa jakości usług, z której skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy Lubartów - zapewnia Pawłowski.