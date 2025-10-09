Kiedy można zacząć leczenie ortodontyczne nakładkami Invisalign®? Najlepszy wiek na prostowanie zębów

Skuteczne leczenie ortodontyczne – wiek ma znaczenie

Prostowanie zębów dzieci i młodzieży to proces, z którym nie zawsze warto czekać do dorosłości. Rodzic lub opiekun powinien udać się z dzieckiem na pierwszą wizytę ortodontyczną przed ukończeniem 7. roku życia. Niektóre wady zgryzu mogą mieć wpływ na rozwój kości i prowadzić np. do asymetrii lub cofnięcia żuchwy oraz wpłynąć negatywnie na funkcje żucia, mowy i oddychania. Rozpoczęcie leczenia ortodontycznego we wczesnym wieku jest w stanie poprawić ogólny komfort życia dziecka teraz i w przyszłości.

Leczenie metodą Invisalign® – od ilu lat można nosić nakładki prostujące?

Tradycyjne leczenie ortodontyczne może wymagać posiadania większości stałych zębów. Są one potrzebne do ustabilizowania zamków, ligatur i łuków w taki sposób, aby lekarz miał pełną kontrolę nad procesem powolnego przemieszczania się zębów. To oznacza, że stały aparat można założyć dziecku około 13. roku życia, ale decyzję o tym podejmuje ortodonta, który bierze pod uwagę rozwój uzębienia.

Nieco inaczej kwestia wieku wygląda w przypadku metody Invisalign®. Kiedy rozpocząć leczenie? Możesz umówić się z dzieckiem na konsultację, gdy tylko zauważysz pierwsze problemy ze zgryzem. Jeśli kwalifikacja przebiegnie pomyślnie, ortodonta przygotuje plan leczenia nakładkami ortodontycznymi. Od jakiego wieku można je nosić? Invisalign® dla dzieci sprawdza się między 6. a 10. rokiem życia, czyli przy uzębieniu mieszanym (zęby stałe + mleczne). Starsze dzieci mogą korzystać z systemu Invisalign® dla nastolatków.

System Invisalign® a wiek pacjenta

W przypadku dzieci lekarz ma do dyspozycji dwa rozwiązania dostosowane do ich wieku i tempa rozwoju:

Invisalign® First – odpowiednie od 6. roku życia, gdy dziecko ma jeszcze mleczaki, ale pojawiają się już pierwsze zęby stałe. Zadaniem nakładek jest nie tylko niwelowanie wad zgryzu we wczesnym stadium, ale także przygotowanie miejsca pod wyrzynanie się nowych zębów;

odpowiednie od 6. roku życia, gdy dziecko ma jeszcze mleczaki, ale pojawiają się już pierwsze zęby stałe. Zadaniem nakładek jest nie tylko niwelowanie wad zgryzu we wczesnym stadium, ale także przygotowanie miejsca pod wyrzynanie się nowych zębów; Invisalign® Teen – dyskretny aparat Invisalign® dla nastolatków w wieku 13-18 lat. Jego noszenie może okazać się skuteczne przy wadach zębów stałych, a także zmianach zachodzących w okresie dojrzewania (np. wyrzynanie się ostatnich zębów trzonowych, tzw. ósemek). Na samych nakładkach znajdują się wskaźniki noszenia, które ułatwiają sprawowanie kontroli nad tym procesem przez rodziców i lekarza.

Pamiętaj, że to, czy dziecko może nosić Invisalign®, zależy zawsze od ortodonty po przeprowadzeniu pełnej diagnostyki.

Czy dorosły może nosić Invisalign®?

System Invisalign® sprawdza się również jako alternatywa dla aparatu ortodontycznego dla dorosłych. W takim przypadku nie ma żadnych ograniczeń wiekowych – leczenie wad zgryzu można rozpocząć w dowolnym momencie, gdy zdecydujesz się na zadbanie o własny uśmiech. Invisalign® dla dorosłych jest równie dyskretny, co ten stosowany u dzieci i młodzieży. Możesz zatem nosić go na co dzień, do pracy i na spotkania biznesowe, bez obawy o to, że wpłynie negatywnie na codzienną rutynę.

Invisalign® to wyrób medyczny przeznaczony do korygowania wad zgryzu, którego stosowanie wymaga konsultacji z lekarzem ortodontą.

Artykuł sponsorowany