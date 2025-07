48 godzin pływania bez przerwy. Damian Błaszczyk rusza, by pomóc Adasiowi

Już jutro rozpocznie się niezwykłe wydarzenie w Biłgoraju. Damian Błaszczyk, młody sportowiec i pływak, podejmie się wyzwania, jakiego jeszcze w mieście nie było – przez 48 godzin zamierza pływać bez przerwy w zalewie Bojary. Celem jest zbiórka pieniędzy na leczenie 12-letniego Adasia Iwanejko, który walczy z dystrofią mięśniową Duchenne’a.

Wydarzenie „Na fali nadziei – przekraczając granice” rozpocznie się w czwartek, 25 lipca o godz. 18. Przez dwie doby Damian będzie w wodzie – bez snu, bez wychodzenia, bez przerw. To dla niego nie tylko próba sił, ale przede wszystkim gest solidarności z chłopcem, którego życie zależy od bardzo kosztownej terapii genowej w USA. Potrzeba ponad 16 milionów złotych.

- Chcę walczyć z własnymi słabościami, ale przede wszystkim zrobić coś, co zjednoczy ludzi dobrego serca – mówi Damian Błaszczyk. To nie pierwszy raz, gdy wykorzystuje swoją pasję do pomagania. Rok temu pływał przez 33 godziny, by wesprzeć dziecięcy oddział onkologiczny w Lublinie. Wcześniej pokonał 50 km w 18 godzin.

Damian był też gościem w naszym programie Dzień Wschodzi.