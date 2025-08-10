Chełm na trasie mistrzyń – kolarskie emocje i wielkie zmiany w ruchu ulicznym

Już 13 sierpnia Chełm zamieni się w centrum kobiecego kolarstwa, goszcząc II etap prestiżowego wyścigu 3. Tour de Pologne Women. To sportowe wydarzenie ogólnopolskiej rangi oznacza nie tylko widowiskowy peleton, ale też czasowe zmiany organizacji ruchu i duże utrudnienia dla kierowców i pieszych.
Miasto przygotowuje się na peleton
Organizacja tak dużej imprezy to spore wyzwanie logistyczne. Dlatego już we wtorek, 12 sierpnia o godz. 17:00, w Chełmie zacznie obowiązywać czasowa organizacja ruchu, która potrwa do środy, 13 sierpnia, również do godz. 17:00.
Największe zmiany czekają okolice Placu Niepodległości. Od wtorkowego wieczora obowiązywać tam będzie zakaz zatrzymywania się, a wszystkie miejsca postojowe zostaną wyłączone z użytku. W dniu wyścigu cały plac stanie się zapleczem technicznym wydarzenia, a ruch kołowy zostanie całkowicie wstrzymany.
Zakaz parkowania na wielu ulicach
Kolejne ograniczenia obejmą ulice:
1 Pułku Szwoleżerów
Młodowską
Lubelską
Podwalną
Zawadówkę
Hrubieszowską
Na wskazanych drogach od 12 sierpnia nie będzie można parkować ani w zatokach postojowych, ani na chodnikach czy jezdni. Służby miejskie ostrzegają: samochody pozostawione w niedozwolonych miejscach mogą zostać odholowane na koszt właściciela.
Skrzyżowania pod specjalnym nadzorem
W dniu wyścigu, czyli 13 sierpnia, ruchem na trasie będzie kierować policja, straż pożarna, straż miejska oraz osoby z uprawnieniami organizatora. Kluczowe skrzyżowania – m.in. Lubelska z Młodowską, Lubelska z al. Armii Krajowej, Hrubieszowska z Żwirki i Wigury – zostaną zabezpieczone specjalnymi barierami U-20b, które wyznaczą trasę dla peletonu.
Dodatkowo, cała trasa zostanie oznaczona biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą, a na ul. Rejowieckiej – jednej z głównych arterii przejazdu – ruch będzie sterowany ręcznie przez przeszkolony personel.
Ulice zamykane tylko czasowo
Dobra wiadomość dla mieszkańców: większość ulic zostanie zamknięta tylko na ok. 30 minut przed przejazdem kolarek. Ruch będzie stopniowo przywracany tuż po przejeździe ostatniego pojazdu kolumny wyścigu.
Wyjątek stanowi skrzyżowanie ul. 11 Listopada, 1 Pułku Szwoleżerów i al. Piłsudskiego w rejonie Placu Niepodległości, które zostanie całkowicie wyłączone z ruchu na czas przygotowań do startu.
Sportowe święto i promocja miasta
To nie tylko kolarski etap – to ogólnopolskie wydarzenie medialne, które promuje Chełm jako miasto aktywne i otwarte na sport. Dla mieszkańców i turystów to idealna okazja, by zobaczyć na żywo zawodowy peleton, poczuć sportową adrenalinę i uczestniczyć w widowisku na najwyższym poziomie.
Bezpieczeństwo i współpraca
Organizatorzy oraz miasto apelują o przestrzeganie znaków i poleceń służb, zachowanie ostrożności i cierpliwość. To tylko 24 godziny zmian, które mogą zaowocować latami korzyści wizerunkowych i sportowych.