Chełm na trasie mistrzyń – kolarskie emocje i wielkie zmiany w ruchu ulicznym

Kamil Pomorski
Już od wtorku od godz. 17:00 chełmianie muszą przygotować się na spore utrudnienia w ruchu drogowym
Już od wtorku od godz. 17:00 chełmianie muszą przygotować się na spore utrudnienia w ruchu drogowym (fot. Tour de Pologne Women/fb)

Już 13 sierpnia Chełm zamieni się w centrum kobiecego kolarstwa, goszcząc II etap prestiżowego wyścigu 3. Tour de Pologne Women. To sportowe wydarzenie ogólnopolskiej rangi oznacza nie tylko widowiskowy peleton, ale też czasowe zmiany organizacji ruchu i duże utrudnienia dla kierowców i pieszych.

Miasto przygotowuje się na peleton

Organizacja tak dużej imprezy to spore wyzwanie logistyczne. Dlatego już we wtorek, 12 sierpnia o godz. 17:00, w Chełmie zacznie obowiązywać czasowa organizacja ruchu, która potrwa do środy, 13 sierpnia, również do godz. 17:00.

Największe zmiany czekają okolice Placu Niepodległości. Od wtorkowego wieczora obowiązywać tam będzie zakaz zatrzymywania się, a wszystkie miejsca postojowe zostaną wyłączone z użytku. W dniu wyścigu cały plac stanie się zapleczem technicznym wydarzenia, a ruch kołowy zostanie całkowicie wstrzymany.

Zakaz parkowania na wielu ulicach

Kolejne ograniczenia obejmą ulice:

1 Pułku Szwoleżerów

Młodowską

Lubelską

Podwalną

Zawadówkę

Hrubieszowską

Na wskazanych drogach od 12 sierpnia nie będzie można parkować ani w zatokach postojowych, ani na chodnikach czy jezdni. Służby miejskie ostrzegają: samochody pozostawione w niedozwolonych miejscach mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

Skrzyżowania pod specjalnym nadzorem

W dniu wyścigu, czyli 13 sierpnia, ruchem na trasie będzie kierować policja, straż pożarna, straż miejska oraz osoby z uprawnieniami organizatora. Kluczowe skrzyżowania – m.in. Lubelska z Młodowską, Lubelska z al. Armii Krajowej, Hrubieszowska z Żwirki i Wigury – zostaną zabezpieczone specjalnymi barierami U-20b, które wyznaczą trasę dla peletonu.

Dodatkowo, cała trasa zostanie oznaczona biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą, a na ul. Rejowieckiej – jednej z głównych arterii przejazdu – ruch będzie sterowany ręcznie przez przeszkolony personel.

Ulice zamykane tylko czasowo

Dobra wiadomość dla mieszkańców: większość ulic zostanie zamknięta tylko na ok. 30 minut przed przejazdem kolarek. Ruch będzie stopniowo przywracany tuż po przejeździe ostatniego pojazdu kolumny wyścigu.

Wyjątek stanowi skrzyżowanie ul. 11 Listopada, 1 Pułku Szwoleżerów i al. Piłsudskiego w rejonie Placu Niepodległości, które zostanie całkowicie wyłączone z ruchu na czas przygotowań do startu.

Sportowe święto i promocja miasta

To nie tylko kolarski etap – to ogólnopolskie wydarzenie medialne, które promuje Chełm jako miasto aktywne i otwarte na sport. Dla mieszkańców i turystów to idealna okazja, by zobaczyć na żywo zawodowy peleton, poczuć sportową adrenalinę i uczestniczyć w widowisku na najwyższym poziomie.

Bezpieczeństwo i współpraca

Organizatorzy oraz miasto apelują o przestrzeganie znaków i poleceń służb, zachowanie ostrożności i cierpliwość. To tylko 24 godziny zmian, które mogą zaowocować latami korzyści wizerunkowych i sportowych.

Przebieg trasy 2 etapu Tour de Pologne Women 2025 (fot. Miasto Chełm/fb)
Komunikaty