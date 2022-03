Rower miejski w Chełmie dojedzie na wakacje?

Początek chełmskich marzeń związanych z funkcjonowaniem miejskiej wypożyczalni rowerów sięga 2017 roku. Jeszcze za rządów prezydent Agaty Fisz miasto zapowiedziało realizację projektu w ramach programu „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”. Jesienią 2018 roku ogłoszono przetarg, który po zmianie władzy unieważnił nowy prezydent Jakub Banaszek. Tłumaczył to wówczas potrzebą zaktualizowania warunków postępowania, by do Chełma mógł trafić sprzęt nowszej generacji. Dwie kolejne próby znalezienia wykonawcy kończyły się jednak niepowodzeniem.

Szczęśliwy finał może mieć natomiast przetarg ogłoszony pod koniec ubiegłego roku, choć i w tym przypadku procedura trochę się przeciągnęła, m.in. ze względu na pytania i uwagi zgłaszane przez potencjalnych wykonawców.

Ostatecznie wpłynęły dwie propozycje. Firma Nextbike Polska, która podobny system obsługuje m.in. w Lublinie, zlecenie wyceniła na 1 mln 493 tys. zł. Z kolei konsorcjum firm Orange Polska i Roovee za swoją pracę oczekiwało 1 mln 708 tys. zł. Wybór padł na tańszą z ofert.

– Umowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu – informuje Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma. Oznacza to, że o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem, system powinien zacząć działać w czerwcu. – Obligatoryjny termin uruchomienia systemu, wynikający z zapisów przetargu, to 90 dni od podpisania umowy. Będziemy rozmawiać z wykonawcą o tym, by rower miejski ruszył jak najszybciej – dodaje Zieliński.

Zamówienie obejmuje dostawę 180 rowerów wraz ze stojakami, systemem wypożyczania, stroną internetową oraz aplikacją mobilną. W planach jest zakup 165 klasycznych jednośladów. 15 z nich ma być wyposażonych w foteliki dla dzieci o wadze do 22 kg. Do dyspozycji użytkowników ma być również 10 rowerów cargo ze skrzynią o ładowności od 80 do 100 kg, przystosowaną także do przewożenia dzieci i posiadającą pasy bezpieczeństwa, a także pięć tandemów.

W ramach inwestycji powstanie 17 stacji rowerowych. 14 z nich znajdzie się w samym Chełmie, zarówno w ścisłym centrum, jak i na terenie osiedli mieszkaniowych. Trzy stacje będą miały charakter podmiejski. Dwie zostaną zlokalizowane na terenach gminy Chełm (m.in. nad zalewem w Żółtańcach), a jedna w gminie Kamień.

Dokładne zasady korzystania z systemu zostaną określone w mającym powstać regulaminie. Miasto zastrzegło jednak, że opłata aktywacyjna nie może być wyższa niż 15 zł, a stawka za każde rozpoczęte 30 minut jazdy nie może przekroczyć 1,5 zł. Jednocześnie całodniowa opłata może wynieść maksymalnie 15 zł. Wypożyczanie rowerów ma być możliwe w ramach abonamentów. Miesięczny miałby kosztować do 60 zł, a trzymiesięczny – nie więcej niż 150 zł. Każdy z nich miałby umożliwiać skorzystanie z jednośladów co najmniej dwa razy w ciągu dnia, na czas nie krótszy niż godzina.