Majówka w Zamościu pod znakiem jazzu i bluesa

Koncerty będą się odbywać na Rynku Wielkim od piątku do niedzieli od 19:00. Tegoroczną majówkę zainauguruje koncert zamojskiej grupy JohnKill Band, której muzyka powinna ucieszyć fanów: Jimiego Hendrixa, Steve Ray Vaughana, Joe Bonamassy i Johna Mayera. Zespół zadebiutował podczas XVI edycji New Cooperation Festival 2019. Na swoim koncie mają wiele udanych koncertów, podczas których grają głównie własny autorski repertuar oraz covery. W sobotę wystąpi zespół Jazz Brothers. To skład stricte jazzowy, stworzony przez dwóch utalentowanych braci - Sebastiana i Roberta Słupskich. Ich muzyka oscyluje między Fusion a Swing. Zespół, który z pewnością zasługuje na uwagę fanów muzyki. Podczas niedzielnego występu usłyszymy standardy muzyki jazzowej i bluesowej w wykonaniu Jazzy Ladies z Zamościa. Zaśpiewają: Magdalena Sałamacha, Anna Mroczek, Dominika Łyciuk- Charachajczuk oraz Agata Baraniak, przy akompaniamencie klasycznego trio jazzowego.