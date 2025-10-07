Sztuka dla wszystkich! Dwa dni wyjątkowych spektakli w Bełżycach

Amatorskie grupy teatralne oraz środowiska twórcze z różnych regionów kraju spotkają się w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach by zaprezentować niesamowite widowiska, które zainspirują publiczność, wzruszą, rozbawią i udowodnią, że teatr amatorski potrafi zachwycić na najwyższym poziomie artystycznym. Organizatorzy zadbali o różnorodność repertuaru, dzięki czemu zarówno najmłodsi, jak i starsi widzowie odnajdą w repertuarze coś dla siebie. Przewidziano lekkie i pełne humoru spektakle dla dzieci, ambitne występy dla młodzieży oraz propozycje dla dojrzałej publiczności.

To będzie wydarzenie, które poprzez sztukę połączy pokolenia. ,,Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Scena Dramatyczna’’ to nie tylko fantastyczna okazja do zakosztowania artystycznych emocji, ale także przestrzeń integracji, wymiany doświadczeń i poszukiwania twórczej inspiracji.

Organizatorzy – Miejski Dom Kultury w Bełżycach oraz Stowarzyszenie Teatr ,,NASZ’’ Bełżyce –zapraszają wszystkich miłośników teatru oraz tych, którzy mają ochotę spędzić czas wśród sztuki, jaka wypełni sale bełżyckiego ośrodka kultury.