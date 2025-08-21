Nejiro 10: Tanabata Fest, czyli trzy dni z japońską popkulturą

Nejiro 10: Tanabata Fest to kaligrafia, origami, ikebana i ceremonia herbaty. To warsztaty języka japońskiego i pisma kanji, Kimona, yukaty, kultura matsuri i estetyka zen.

To przede wszystkim manga, anime, cosplay i gry. Wszystko zaplanowano w dniach 22–24 sierpnia.

Gdzie? Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie (ul. Podwale 11).

Co w programie? Dziesiątki pozycji. I takie prelekcje jak Nausicaä z Doliny Wiatru - porównanie pierwszego filmu Ghibli z mangą. Albo „1, 2, 3... Kawaii!” o historii Hello Kitty, która stała się – jak piszą organizatorzy – „symbolem japońskiej soft power. Przyjrzymy się, jak estetyka kawaii przedostaje się do codziennego życia – od modnych akcesoriów, przez postaciena znakach drogowych, po tablice informacyjne na ulicach mias”.

Albo „Co autor miał na myśli - gdzie chowa się zwierzę i czy żaba leczy kompleksy, czyli o kontekstach kulturowych kart hanafuda”.

Będą warsztaty szycia pluszowych maskotek i będzie konkurs wszechwiedzy o Kraju Kwitnącej Wiśni.

W długim programie jest też „Tora! Tora! Tora! czyli początek końca Imperium Wschodzącego Słońca”, „Kiedy skończy się One Piece? Czyli co jeszcze musi się stać, aby saga dobiegła”, „Sekrety Sześciennego Świata: Złożoność uniwersum Mushoku Tensei” czy „Papier i sztuka. Japoński teatrzyk obrazkowy kamishibai”

Nie zabraknie też warsztatów składania origami i „Nocnej parady duchów. Wprowadzenie do mitologicznego świata japońskich zjaw, demonów i potworów”.

Będą sesje RPG: Enter Sandman, Szepty z Yamae i Sekret V wieży.

Do Lublina przyjadą również goście specjalni. Oprócz wspomnianego Jarosława Dobrowolskiego to NanoKarrin; działająca w internecie polska grupa dubbingowa, która od 18 lat zrzesza zarówno amatorów, jak i profesjonalistów interesujących się szeroko pojętą tematyką lokalizacji filmów, seriali, animacji, gier i piosenek. Na czas Nejiro założą polowe studio nagraniowe, gdzie będzie można spróbować sił w dubbingu.

Przyjeżdża także Teatr Kobito Rakugo, Jeremi Kołecki (twórca oraz głównoprowadzący projektu „Cienie Dziejów”) i Yutaro Takechi; twórca internetowy z Japonii.

Szczegóły i karnety (w cenie 49-99 złotych w zalezności od dnia i liczby dni) na stronie www.nejiro.pl.