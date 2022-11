"Chrzciny" i "Menu". Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [18-20.11]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 18 listopada – 20 listopada

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): NIEDZIELA: Księżniczka Muzalinda: Amerykański Sen – 16.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA: Diabelski młyn – 17.00; Czego nie widać – 19.00 NIEDZIELA: Czego nie widać – 17.00; Diabelski młyn – 20.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Proszę słonia – 09.30, 11.30 SOBOTA: Proszę słonia – 16.00 NIEDZIELA: Proszę słonia – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): brak spektakli

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): NIEDZIELA: Bajkoczytanie – 11.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00 SOBOTA: Koncert: Gregorian Grace – 19.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 10.10, 12.20, 15.40, 17.00; Bilet do raju – 14.40; Black Adam dubbing – 13.00; Chrzciny – 11.00, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.00, 12.30, 16.00, 19.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 13.30, 17.00, 18.00, 20.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 3D napisy – 21.20; DC Liga Super-Pets – 10.00; Goście – 22.00; Listy do M. 5 – 12.20, 14.00, 15.00, 17.40, 19.00, 20.20; Menu – 16.30, 19.30, 21.30; Nel i tajemnica kurokota – 10.20, 11.00, 13.10; Nie cudzołóż i nie kradnij – 11.50, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 10.00; Tedi i szmaragdowa tablica – 11.50 SOBOTA NIEDZIELA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 10.10, 12.20, 15.40, 17.00; Bilet do raju – 14.40; Black Adam dubbing – 13.00; Chrzciny – 11.00, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.00, 12.30, 16.00, 19.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 13.30, 17.00, 18.00, 20.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 3D napisy – 21.20; DC Liga Super-Pets – 10.10; Goście – 22.00; Listy do M. 5 – 12.20, 14.00, 15.00, 17.40, 19.00, 20.20; Menu – 16.30, 19.30, 21.30; Nel i tajemnica kurokota – 10.20, 13.10; Nie cudzołóż i nie kradnij – 11.50, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 10.00; Tedi i szmaragdowa tablica – 11.50; Uwolnić Poly – 10.40

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 10.10, 12.30, 14.50, 17.00; Bilet do Raju – 13.40; Black Adam 2D dubbing – 15.10; Chrzciny – 10.40, 12.50, 15.00, 17.50, 19.30, 21.40; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.00, 13.30, 16.00, 19.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 17.00, 20.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 3D 4DX dubbing – 11.10, 14.40; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 3D 4DX napisy – 18.10, 21.40; DC Liga Super-Pets – 10.00, 11.30; Egzorcyzmy siostry Ann – 22.10; Goście – 20.00; Listy do M. 5 – 12.40, 15.20, 17.10, 18.00, 19.50, 20.40, 22.20; Menu – 16.20, 18.50, 21.20; Minionki: Wejście Gru – 13.10; Nel i tajemnica kurokota – 10.10, 12.10, 14.10; Nie cudzołóż i nie kradnij – 12.10, 14.30, 16.50, 19.10, 21.30; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 11.15; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.40 SOBOTA NIEDZIELA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 10.10, 12.30, 14.50, 17.00; Bilet do Raju – 13.40; Black Adam 2D dubbing – 15.10; Chrzciny – 10.40, 12.50, 15.00, 17.50, 19.30, 21.40; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.00, 13.30, 16.00, 19.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 17.00, 20.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 3D 4DX dubbing – 11.10, 14.40; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 3D 4DX napisy – 18.10, 21.40; DC Liga Super-Pets – 10.00; Egzorcyzmy siostry Ann – 22.10; Goście – 20.00; Listy do M. 5 – 12.40, 15.20, 17.10, 18.00, 19.50, 20.40, 22.20; Menu – 16.20, 18.50, 21.20; Minionki: Wejście Gru – 13.10; Nel i tajemnica kurokota – 10.10, 12.10, 14.10; Nie cudzołóż i nie kradnij – 12.10, 14.30, 16.50, 19.10, 21.30; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 11.15; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.40; Uwolnić Poly – 11.20

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Ania – 10.00; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 10.05, 12.30, 15.00, 17.20; Black Adam dubbing – 12.35; Chrzciny – 15.25, 17.40, 19.55; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.20, 13.45, 16.10, 19.35; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 12.45, 17.10, 20.35; Egzorcyzmy siostry Ann – 19.45; Listy do M. 5 – 12.10, 14.50, 15.50, 17.30, 18.30, 20.10, 21.10; Menu – 15.30, 18.05, 20.40; Nel i tajemnica kurokota – 11.20, 13.35; Nie cudzołóż i nie kradnij – 12.50, 15.20, 17.50, 20.20; Orzeł. Ostatni patrol – 10.00; Prorok – 10.00; Przytul mnie. Poszukwiacze miodu – 10.55, 11.40, 13.35 SOBOTA: Ania – 10.00; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 10.10, 12.30, 15.00, 17.20; Black Adam dubbing – 12.35; Chrzciny – 15.25, 17.40, 19.55; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.20, 13.45, 16.10, 19.35; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 12.45, 17.10, 20.35; Egzorcyzmy siostry Ann – 19.45; Johnny – 11.15; Listy do M. 5 – 12.10, 14.50, 16.05, 17.30, 18.40, 20.10, 21.15; Menu – 15.50, 18.15, 20.45; Nel i tajemnica kurokota – 10.15, 11.40, 13.55; Nie cudzołóż i nie kradnij – 14.00, 16.30, 19.00, 21.25; Poranki: Bajki z Polski – 10.00; Przytul mnie. Poszukwiacze miodu – 10.55, 11.40, 13.35 NIEDZIELA: Ania – 10.00; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 10.05, 12.25, 14.50, 17.10; Black Adam dubbing – 12.35; Chrzciny – 15.25, 17.40, 19.55; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.20, 13.45, 16.10, 19.35; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 12.45, 17.10, 20.35; Egzorcyzmy siostry Ann – 19.45; Listy do M. 5 – 10.00, 12.10, 14.45, 17.30, 18.25, 20.10, 21.00; Menu – 15.30, 18.05, 20.40; Nel i tajemnica kurokota – 10.15, 12.25; Nie cudzołóż i nie kradnij – 12.55, 15.20, 17.50, 20.20; Poranki: Bajki z Polski – 10.00; Prorok – 10.10; Przytul mnie. Poszukwiacze miodu – 10.55, 11.40, 13.35; Royal Opera House: A Diamond Celebration – 15.00

KINO BAJKA (UL. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Chrzciny – 09.00, 17.00; Mama Mu wraca do domu – 09.30; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 11.00, 15.15; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 11.15; Johnny – 13.00, 15.30; Medjugorje – 14.30; Prorok – 17.15, 19.45; Bardo, fałszywa kronika garści prawd – 19.00 SOBOTA: Chrzciny – 10.00, 17.00, 21.00; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 13.30; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 11.15, 15.15; Johnny –15.30; Prorok – 13.15, 17.45, 18.45; Bardo, fałszywa kronika garści prawd – 10.15 NIEDZIELA: Chrzciny – 15.30, 20.15; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 13.45; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 12.30; Johnny – 17.30; Prorok – 13.15, 17.45, 20.00, 20.15

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: LFF: Fokus Temat cz. 1 – 17.00; LFF: Matka apostołów – 19.00; LFF: Fokus Emocje cz. 1 – 19.30; LFF: System – 21.10 SOBOTA: LFF: Fokus Dzieci – 11.00; LFF: Rodzinne sprawy – 13.30; LFF: Praca i sens – 15.15; LFF: Bóg Internetów – 15.30; LFF: Fokus Temat cz. 2 – 17.00; LFF: Nora – 18.00; LFF: Fokus Animacja – 19.15; LFF: Chrzciny – 20.00; LFF: Granice wiary – 20.50 NIEDZIELA: LFF: Gwiazda Kopernika – 11.00; LFF: Ojciec w offie – 13.00; LFF: Miłość – 15.00; LFF: Austeria – 16.00; LFF: Fokus Dokument – 17.00; LFF: Apokawixa – 18.00; LFF: Fokus Pomysł – 18.30; LFF: Spojrzenie na Ukrainę – 20.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA: Diana. The Princess – 19.00 NIEDZIELA: Diana. The Princess – 18.00

CHATKA ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): PIĄTEK: Seanse na jubileusz DKF Bariera – 17.00, 19.30 SOBOTA: Seanse na jubileusz DKF Bariera – 10.00, 12.45, 18.00, 20.00 NIEDZIELA: Seanse na jubileusz DKF Bariera – 11.00, 13.30, 16.30, 19.15

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 13.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu dubbing – 15.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu napisy – 20.30; Nie cudzołóż i nie kradnij – 18.30 SOBOTA NIEDZIELA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 11.30, 13.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu dubbing – 15.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu napisy – 20.30; Nie cudzołóż i nie kradnij – 18.30

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 14.00; Chrzciny – 18.30; Listy do M. 5 – 16.00; Nie cudzołóż i nie kradnij – 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 11.30.00; Chrzciny – 16.00; Listy do M. 5 – 18.00; Nie cudzołóż i nie kradnij – 20.30; Prorok – 13.30

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 15.30; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 17.15; Chrzciny – 19.30 SOBOTA: Ella Bella Bingo – 12.30; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 15.30; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 17.15; Chrzciny – 19.30

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 10.00, 16.30; Chrzciny – 18.15; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu dubbing – 16.15; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu napisy – 19.30; Listy do M. 5 – 15.00, 17.30, 20.00; Menu – 18.30, 20.15; Nel i tajemnica kurokota – 09.00; Nie cudzołóż i nie kradnij – 20.45; Prorok – 15.30; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 14.45 SOBOTA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 14.15, 16.30; Chrzciny – 18.15; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 16.15; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 19.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 3D dubbing – 13.00; Listy do M. 5 – 15.00, 17.30, 20.00; Menu – 18.30, 20.15; Nel i tajemnica kurokota – 13.00; Nie cudzołóż i nie kradnij – 20.45; Prorok – 15.30; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 13.45 NIEDZIELA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 14.15, 16.30; Chrzciny – 18.15; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 16.15; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 19.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 3D dubbing – 13.00; Listy do M. 5 – 15.00, 17.30, 20.00; Menu – 18.30, 20.15; Nel i tajemnica kurokota – 12.15; Nie cudzołóż i nie kradnij – 20.45; Prorok – 15.30; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 13.00

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 20.15; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 3D napisy – 17.00; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 13.00 SOBOTA NIEDZIELA: Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 13.15; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 3D dubbing – 16.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 3D napisy – 19.45; Świąteczny cud – 11.00

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 15.00; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 16.30; Bejbis – 18.15; Egzorcyzmy siostry Ann – 20.30

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Medjugorje – 13.30; Bella i Sebastian. Nowe pokolenie – 16.00; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu dubbing – 18.00; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu napisy – 21.00