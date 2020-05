Lubelscy nauczyciele z telewizyjnego ekranu. Jak im idzie nauczanie w „Szkole z TVP”

Matematyka

Początki „Szkoły z TVP” były bardzo trudne. – W piątek dowiedziałam się, że w sobotę mam nagrywać dwie pierwsze lekcje. Nie miałam czasu na żadne przygotowania i przemyślenia. Musiałam bazować na swoim doświadczeniu w roli nauczyciela – opowiada Elżbieta Wojtowicz, nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie i doradca Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dla TVP nagrała sześć lekcji. – Oczywiście mogłam odmówić prowadzenia tych zajęć, ale skoro zwrócono się do mnie jako do doradcy metodycznego, to poczucie odpowiedzialności mi na to nie pozwoliło. To się wiąże przecież z moją funkcją i propozycja była ambicjonalnie nie do odrzucenia.

Po nagraniu czterech lekcji Wojtowicz uznała jednak, że jej przygoda ze „Szkołą TVP” musi się niebawem skończyć. – W ciągu tygodnia nagrałam sześć lekcji i byłam wyczerpana psychicznie i fizycznie – przyznaje. – Bardzo lubię szybkie tempo i nowe wyzwania, nauczanie to moja pasja, ale tu liczba zmiennych w jednym równaniu była ogromna. Nic dziwnego, że na nauczycieli biorących udział w nagraniach spadła masa hejtu, bo i błędów nie dało się uniknąć. Lekcje wyglądają dobrze, kiedy nauczyciel jest dobrze przygotowany, szkolna codzienność to akcja, ale tu nie było chwili na zebranie własnych myśli. Pracownicy telewizji robili co mogli, ale też uczyli się pracy z nauczycielami w większości nie umiejącymi pracować z kamerę. Nikt np. nie mówił nam, jak technicznie powinny wyglądać prezentacje, które przygotowywaliśmy.