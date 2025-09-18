Burmistrz Hrubieszowa we władzach nowej partii. Kiedyś należała do PiS

„Przyszedł moment, w którym podjęłam ważną decyzję – dołączyłam do Nowa Polska, partii, której celem jest świeże spojrzenie na naszą Ojczyznę i budowanie przyszłości opartej na dialogu, uczciwości i pracy dla ludzi” - ogłosiła w środę wieczorem w mediach społecznościowych Majewska.

Jak wyjaśniła, ugrupowanie w którego zarządzie się znalazła, to „miejsce dla ludzi, którzy nadal wierzą, że polityka może być mądra, odpowiedzialna, stanowcza, ale jednocześnie otwarta i skupiona na ludziach”.

Dodała, że ona wierzy, iż w polityce nie zawsze trzeba wybierać mniejsze zło.

Nową Polskę, którą Marta Majewska współtworzy zakładali m.in. senatorowie niezależni Wadim Tyszkiewicz i Andrzej Dziuba, a także samorządowcy, np. burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski czy prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Marta Majewska rządzi w Hrubieszowie drugą kadencję. W samorządowych wyborach (pierwsze wygrała w drugiej turze, kolejne już w pierwszej) startowała jako kandydatka bezpartyjna. Ale w przeszłości, jeszcze jako bardzo młoda osoba, pod koniec swoich studiów prawniczych wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości.

Jakiś czas temu w rozmowie z nami przyznała, że ta partyjna przynależność trwała kilka lat, ale Majewska ostatecznie zrezygnowała, bo funkcjonowanie ugrupowania, lokalne, partyjne układy ją rozczarowały. Przed wyborami parlamentarnymi 2023 roku miała propozycję startu z list Koalicji Obywatelskiej. Ostatecznie się na to nie zdecydowała. W ostatnich latach aktywnie działała w Ruchu Samorządowym „Tak dla Polski”, założonego latem 2020 roku jako ponadpartyjna platforma opozycyjna wobec ówcześnych rządów PiS. Ruch ten tworzyli m.in. związani z KO prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, a także Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta Polski w wyborach 2025.

Nowa Polska, według zapewnień jej liderów ma być ugrupowaniem liberalno-konserwatywnym. Ma skupiać się nie wokół jednego lidera, ale grupy samorządowców i przedsiębiorców.