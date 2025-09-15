Myśliwce RAF wezmą udział w misji obrony powietrznej nad Polską

W oświadczeniu resortu czytamy, że „zaangażowanie Wielkiej Brytanii w obronę każdego centymetra terytorium sojuszników NATO jest niezachwiane”.

„Myśliwce Typhoon RAF dołączą do sojuszników i będą wykonywać misję obrony powietrznej nad Polską w ramach Wschodniej Straży po tym, gdy rosyjskie drony w sposób nieodpowiedzialny i niebezpieczny wtargnęły na terytorium Polski w ubiegłym tygodniu” – czytamy w komunikacie brytyjskiego ministerstwa.

W nocy z 9 na 10 września wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony została polska przestrzeń powietrzna. Te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo; pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył w piątek 12 września), że Sojusz uruchamia misję Wschodnia Straż, aby wzmocnić wschodnią flankę.

Już wtedy państwa Sojuszu rozpoczęły ogłaszanie rozmieszczenia sił i zdolności dla Wschodniej Straży. Dania wysyła dwa myśliwce F-16 i fregatę przeciwlotniczą, Niemcy cztery eurofightery, Czesi śmigłowce, a Francja wysłała do Polski trzy myśliwce Rafale.