Myśliwce RAF wezmą udział w misji obrony powietrznej nad Polską

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało w poniedziałek, że myśliwce Królewskich Sił Powietrznych (RAF) Eurofighter Typhoon będą wykonywać misję obrony powietrznej nad Polską w ramach misji NATO Wschodnia Straż.
W oświadczeniu resortu czytamy, że „zaangażowanie Wielkiej Brytanii w obronę każdego centymetra terytorium sojuszników NATO jest niezachwiane”.
„Myśliwce Typhoon RAF dołączą do sojuszników i będą wykonywać misję obrony powietrznej nad Polską w ramach Wschodniej Straży po tym, gdy rosyjskie drony w sposób nieodpowiedzialny i niebezpieczny wtargnęły na terytorium Polski w ubiegłym tygodniu” – czytamy w komunikacie brytyjskiego ministerstwa.
W nocy z 9 na 10 września wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony została polska przestrzeń powietrzna. Te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo; pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył w piątek 12 września), że Sojusz uruchamia misję Wschodnia Straż, aby wzmocnić wschodnią flankę.
Już wtedy państwa Sojuszu rozpoczęły ogłaszanie rozmieszczenia sił i zdolności dla Wschodniej Straży. Dania wysyła dwa myśliwce F-16 i fregatę przeciwlotniczą, Niemcy cztery eurofightery, Czesi śmigłowce, a Francja wysłała do Polski trzy myśliwce Rafale.
Holenderskie F-35 w na polskim niebie. Sojusznicy wsparli polskie lotnictwo w zwalczaniu dronów
Lotnictwo sojuszników z NATO – w tym holenderskie F-35 i natowski tankowiec powietrzny – wsparło polskie Siły Powietrzne podczas misji zabezpieczania polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z wtorku na środę, która była dla polskiego i natowskiego wojska bezprecedensowym wyzwaniem.