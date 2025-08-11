Niezłomny Żółw i Cyber Legion, czyli Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

W poniedziałek, 11 sierpnia, w siedzibie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie, tematem konferencji prasowej wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego były inwestycje w cyberbezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o projektach, dzięki którym ma się zwiększyć bezpieczeństwo Polski w cyberprzestrzeni: – Od dwóch lat funkcjonuje operacja pod kryptonimem „Niezłomny Żółw”. To ochrona najważniejszej infrastruktury w cyberprzestrzeni; nie tylko wojskowej. Nastąpiło otwarcie na podmioty zarówno publiczne, jak i prywatne, które są strategiczne dla państwa polskiego. Podpisano około 24 umowy z różnymi jednostkami – część z wojskowymi, a znakomitą większość z cywilnymi – które mogą liczyć na wsparcie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz naszych najlepszych ekspertów. (…) Operacja „Niezłomny Żółw” – 4 200 incydentów, na które odpowiedzieliśmy w ubiegłym roku – mówił szef MON.

– Cyber Legion to projekt, którego celem jest zachęcenie najlepszych informatyków w Polsce, pracujących w różnych branżach – w bankowości, medycynie, sektorze energetycznym i wielu innych – do włączenia się w działania na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego – dodał wicepremier. – Podjąłem decyzję o utworzeniu kompanii kadrowej. (…) Dziś powołujemy kompanię kadrową po to, aby bronić naszego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 400 osób będzie w aktywnej rezerwie.

Obecny na spotkaniu wicepremier K. Gawkowski zaznaczył, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni są polską siłą, którą możemy chwalić nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, a współpraca jest doceniana przez partnerów europejskich i światowych:

– WOC to moc. (… ) Dziś Polska ma znakomity system współpracy cywilno-wojskowej – przykład, jak można połączyć potencjał różnych obszarów w walce o bezpieczną cyberprzestrzeń, a jednocześnie korzystać z wzajemnych doświadczeń. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to jeden z kluczowych komponentów budowy bezpiecznego państwa.(…) Bez wsparcia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni ten kluczowy element budowania bezpieczeństwa narodowego, będącego istotą polskiej racji stanu, nie mógłby być zrealizowany

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

To nowy specjalistyczny komponent sił zbrojnych odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w kolejnej domenie operacyjnej jaką jest, obok wody, lądu, powietrza i przestrzeni kosmicznej, cyberprzestrzeń.

WOC ma zdolności do realizowania pełnego spektrum działań. Kluczowymi zadaniami jednostki jest zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego całego resortu, prowadzenie badań, projektowanie, budowa, wdrażanie, użytkowanie oraz ochrona narodowych technologii kryptologicznych czy wytwarzanie nowych produktów dla państwa przez zespolenie potencjału naukowego i przemysłowego w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych i kryptograficznych.

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni prowadzi też działalność naukowo-edukacyjną, wdrożeniową, badawczo-rozwojową i opiniodawczą. Eksperci DKWOC opracowują nowoczesne metody wykrywania incydentów w cyberprzestrzeni, projektują rozwiązania do ochrony i zabezpieczenia informacji, rozwijają też własne metody i urządzenia kryptograficzne.