Popularna przyprawa wycofana ze sprzedaży. Przekroczony poziom pestycydów

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że w dwóch partiach goździków wykryto przekroczony poziom pestycydów.
W informacji przekazanej przez GIS czytamy, że wycofane z obrotu zostały dwie partie goździków całych firmy Kamis. Decyzja została wydana ze względu na wykrycie przez władze sanitarne Francji przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu – chlorpiryfosu.
- Zidentyfikowany poziom przekracza normy obowiązujące w Unii Europejskiej dla tego pestycydu w odniesieniu do goździków - informuje GIS.
Poniżej podajemy kontrtne dane produktu oraz nr partii, z których produkty zostały wycofane:
Nazwa: Kamis, Goździki, 8 g, saszetka
Numer partii: 0002787537, data minimalnej trwałości: 08.02.2028
Numer partii: 0002803425, data minimalnej trwałości: 20.03.2028
Producent: McCormick Polska S.A., Stefanowo, ul. Malinowa 18/20, 05-552 Wólka Kosowska
- Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności poinformował właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz odbiorców o prowadzonym wycofaniu produktu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie GIS dodaje, że konsumenci, którzy zakupili produkt z wyżej wymienionych partii produkcji nie powinni spożywać tego produktu.