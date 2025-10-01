Ukraina: rosyjski ostrzał pozbawił prądu elektrownię jądrową w Czarnobylu

„Przez ostrzał wroga obiektu energetycznego w Sławutyczu elektrownia jądrowa w Czarnobylu znalazła się w stanie blackoutu” – przekazał ukraiński resort. W komunikacie na Telegramie wyjaśniono, że w wyniku ostrzału Sławutycza w obwodzie kijowskim doszło do sytuacji nadzwyczajnej.

„Na skutek wahań napięcia bez dostaw energii elektrycznej pozostał Nowy Bezpieczny Sarkofag – kluczowy obiekt, który izoluje zniszczony czwarty blok energetyczny CzAES (Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej – przyp. aut.) i zapobiega uwolnieniu materiałów radioaktywnych do środowiska. Obecnie specjaliści prowadzą prace nad przywróceniem zasilania” – zapewniło ministerstwo energetyki.

Na atak zareagował szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak: „Rosjanie ostrzeliwują naszą energetykę i stwarzają zagrożenia nie tylko dla Ukrainy, ale i dla bezpieczeństwa Europy. Takie działania nie pozostaną bez odpowiedzi. Ukraina odpowiedziała i będzie odpowiadać. Ważne, aby kraje mające wpływ na reżim Putina zrobiły wszystko, by Rosja zakończyła wojnę, i zastosowały do tego wszystkie dostępne narzędzia” – napisał Jermak na Telegramie w środę wieczorem.

We wtorek (30 września) szef nadzoru atomowego ONZ Rafael Grossi poinformował, że kierowana przez niego Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) współpracuje z obiema stronami konfliktu zbrojnego, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wcześniej, że sytuacja w okupowanej przez Rosję elektrowni w Zaporożu stała się krytyczna, a rosyjski ostrzał uniemożliwił przywrócenie zasilania niezbędnego do schłodzenia reaktorów i zapobieżenia stopieniu rdzenia.

„Z powodu rosyjskich ostrzałów elektrownia została odłączona od zasilania, od sieci energetycznej. Jest zaopatrywana w prąd z generatorów Diesla. To sytuacja nadzwyczajna. Generatory i sama elektrownia nie są do tego przystosowane i nigdy nie pracowały w takim trybie tak długo. Już mamy informacje, że jeden z generatorów uległ awarii” – powiadomił Zełenski w komunikatorze Telegram.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa, największa siłownia atomowa w Europie, jest okupowana od początku marca 2022 roku. Na jej terenie znajdują się rosyjscy żołnierze oraz pracownicy rosyjskiego państwowego koncernu Rosatom.