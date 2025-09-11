W banku wymachiwał nożem – teraz za to odpowie

Jak się okazało, agresywny 29-latek był kompletnie pijany. Teraz grozi mu kilka lat więzienia.
Do zdarzenia doszło w jednym z banków w Krasnymstawie.
– Jak się okazało do banku na terenie miasta przyszedł nietrzeźwy 29-latek, który groził tam innemu klientowi. W pewnym momencie wyjął nóż i przy jego pomocy zaczął grozić 33-latkowi. Agresor oddalił się z miejsca przed przybyciem policjantów – relacjonuje podkomisarz Anna Chuszcza z krasnostawskiej policji.
Mundurowi szybko namierzyli i zatrzymali agresora. Okazał się nim 29-latek, który w momencie badania alkomatem miał niemal 3 promile alkoholu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Za groźby odpowie w warunkach recydywy, za co grozi mu do 4,5 lat pozbawienia wolności.