Lipiec to czas na cukiniowe żniwa. Najciekawsze przepisy na cukinię

Kiedyś cukiniowe kwiaty sprowadzano do Polski samolotami, dziś każdy może mieć je w swoim ogródku lub na balkonie. Cukinia rośnie szybko, ma duże pomarańczowo–zielone kwiaty, można ją hodować w doniczce, na taczce wypełnionej ziemią, w podwyższonych grządkach. Cukinia jest tania, dostępna w marketach przez cały rok. Ale nasza polska ze straganu czy z własnego ogródka smakuje bardziej oraz pozwala zdrowo i tanio gotować do końca jesieni.

Cukinię można przygotować na wiele sposobów. Można ją faszerować, podawać prosto z wody, można robić z niej dżem. Można ją piec, kroić w plastry, dusić z innymi warzywami, bądź z mięsem. W wytwornych restauracjach francuskich podaje się kwiaty cukinii, oprószone mąką i usmażone na oliwie. Kto był w Toskanii, miał okazję skosztować wyjątkowych dań na bazie cukinii. Czy to sprawa „divina proporzione” - renesansowych zasad harmonii stosowanych przez architektów, malarzy i kucharzy do dziś?

Wspomniane na początku kwiaty cukinii podawał w swoich lubelskich i nałęczowskich restauracjach Jerzy Strzyż. Do dziś nie zapomnę wrażenia, jakie zrobił na mnie „Poemat Słoneczny” podawany przez Strzyża w nałęczowskiej restauracji „Pavillon”. Na kompozycję składał się grillowany bakłażan, cukinia i papryka, zapieczona w piecu, by łatwo było ściągnąć skórkę. Schłodzone warzywa zostały polane dobrą oliwą i kremem balsamicznym - spróbujcie na upały.

Bigos z cukinią i młodą kalarepką

SKŁADNIKI: 2 cukinie, 6 młodych ziemniaków, 20 dag kalarepki, 2 cebule, 10 dag pieczarek, zioła prowansalskie, sól, pieprz.

WYKONANIE: na oleju przesmażyć plasterki kalarepki z cebulą i dodać do garnka. Na tej samej patelni przesmażyć ziemniaki pokrojone w kostkę, dodać do kalarepki. Na patelni bez tłuszczu podpiec pieczarki, pokrojone w ćwiartki, wrzucić do garnka. Dodać cukinię pokrojoną w plastry, dusić 20 minut. Bigos doprawić ziołami prowansalskimi, solą i pieprzem. Na talerzach posypać bigos świeżym koperkiem i listkami bazylii oraz skropić oliwą bazyliową.