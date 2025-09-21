Osunięcie ziemi w wykopie. Nie żyje pracownik

Do tragicznego wypadku doszło wczoraj, 20 września, w miejscowości Głębokie w gminie Cyców (powiat łęczyński). Podczas prac związanych z wymianą rury kanalizacyjnej zginął 54-letni mężczyzna.
Jak ustalili policjanci z Łęcznej, grupa pracowników prowadziła wykop o głębokości około trzech metrów. W pewnym momencie 54-latek wszedł do dołu. Wtedy doszło do osunięcia się ziemi, która przysypała mężczyznę.
– Pomimo natychmiastowej reakcji współpracowników i przetransportowania poszkodowanego do szpitala, nie udało się uratować jego życia – przekazał podinsp. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.
Policja ustaliła, że wszyscy pracownicy byli trzeźwi.