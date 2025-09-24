Dzięki reakcji kierowcy odnaleziono zagubionego 73-latka w Lubartowie

Do zdarzenia doszło wczoraj przed południem. Dyżurny lubartowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o starszym mężczyźnie, który znajdował się na jednej z ulic miasta i sprawiał wrażenie zagubionego. Zgłaszający próbował z nim rozmawiać, jednak senior nie potrafił jasno określić celu swojej podróży. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.

Funkcjonariusze ustalili, że 73-latek był poszukiwany przez jednostkę w Kraśniku. Na szczęście nie potrzebował pomocy medycznej ani nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Policjanci przekazali go pod opiekę rodziny.

Podkomisarz Jagoda Maj podkreśla, że warto zwracać uwagę na osoby starsze, które mogą wyglądać na zagubione lub dezorientowane. – Jeden telefon na numer alarmowy może sprawić, że ktoś wróci bezpiecznie do domu – mówi.

Specjaliści przypominają również, że dla bezpieczeństwa osób starszych warto zaopatrzyć je w telefon lub urządzenie z GPS, np. zegarek. Dzięki temu w każdej chwili można sprawdzić położenie bliskiej osoby, co jest szczególnie istotne w przypadku seniorów z problemami pamięci.