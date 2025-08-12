Brakuje krwi. Sprawdź, gdzie RCKiK organizuje akcje dawstwa krwi

Wakacje to czas, gdy myślimy o odpoczynku i rzeczach przyjemnych. Jednak banki krwi patrzą z niepokojem na topniejące zapasy. Pamiętajmy, że krew to lekarstwo, którego nie da się wyprodukować w warunkach laboratoryjnych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza na cotygodniowe akcje oddawania krwi.
Oddawanie krwi to jeden z najprostszych sposobów na ratowanie ludzkiego życia. Każda donacja może pomóc pacjentom po operacjach, wypadkach, a także osobom cierpiącym na nowotwory i choroby krwi.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Lublinie zachęca do regularnego oddawania krwi. Połowa wakacji za nami, a to oznacza, że magazyny RCKiK zaczynają świecić pustkami. Obecnie zapotrzebowanie jest szczególnie na grupy: A Rh-, 0 Rh- i A Rh+, poieważ ich jest najmniej w magazynach.
RCKiK oprócz bazy w Lublinie ma także kilka oddziałów terenowych czynnych od poniedziałku do piątku. Funkcjonują w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu. Każdego dnia także do mniejszych miejscowości w województwie wyjeżdżąją także specjalne ambulanse w których można oddać krew.
Harmonogram akcji krwiodawstwa na najbliższy tydzień:
-
13.08.2025 LUBLIN pod Decathlon, al. Spółdzielczości Pracy 26, ambulans, rejestracja dawców w godz. 10.00-14.00
-
13.08.2025 ŁĘCZNA przy cmentarzu, ul. Wyszyńskiego, ambulans, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.30
-
14.08.2025 RADZYŃ PODLASKI Pałac Potockich, ul. Zamkowa 1, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00
-
17.08.2025 HORYNIEC ZDRÓJ Świetlica Wiejska, ul. Lipowa 13 stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
-
17.08.2025 KAZNÓW Plac przy OSP, ambulans, rejestracja dawców w godz. 10.00-14.00
Kto może oddać krew? Warunki dla krwiodawców
Aby zostać krwiodawcą, należy spełnić kilka warunków:
✔ Wiek 18–60 lat,
✔ Waga minimum 50 kg,
✔ Brak chorób przewlekłych (np. cukrzycy, astmy, padaczki, chorób tarczycy),
✔ Brak infekcji, przeziębienia i objawów alergii,
✔ Nieprzyjmowanie na stałe leków,
✔ Brak operacji, tatuaży, piercingu i zabiegów chirurgicznych w ostatnich 6 miesiącach,
✔ Brak spożycia alkoholu w ciągu ostatnich 48 godzin,
✔ Kobiety nie mogą oddawać krwi podczas menstruacji i do 3 dni po jej zakończeniu.
Przed oddaniem krwi każdy dawca przechodzi wstępną kwalifikację, obejmującą wywiad lekarski oraz badanie podstawowych parametrów zdrowotnych.
Jak przygotować się do oddania krwi?
Aby bezpiecznie oddać krew, warto zastosować się do kilku zasad
- Dobrze się wyspać i wypocząć,
- Zjeść lekkie śniadanie (np. chuda wędlina, nabiał, owoce, kasza, ryż, miód),
- Wypić co najmniej 2 litry płynów (woda, herbata, soki owocowe),
- Unikać tłustych i ciężkostrawnych posiłków.
Dlaczego warto oddawać krew?
Oddanie krwi to szlachetny gest, który nic nie kosztuje, a może uratować nawet 3 ludzkie życia! Każdy honorowy dawca otrzymuje także pakiet czekolad oraz dzień wolny od pracy lub szkoły.
Jeśli spełniasz wymagania, odwiedź najbliższy punkt RCKiK i dołącz do grona honorowych dawców krwi!