Brakuje krwi. Sprawdź, gdzie RCKiK organizuje akcje dawstwa krwi

Oddawanie krwi to jeden z najprostszych sposobów na ratowanie ludzkiego życia. Każda donacja może pomóc pacjentom po operacjach, wypadkach, a także osobom cierpiącym na nowotwory i choroby krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Lublinie zachęca do regularnego oddawania krwi. Połowa wakacji za nami, a to oznacza, że magazyny RCKiK zaczynają świecić pustkami. Obecnie zapotrzebowanie jest szczególnie na grupy: A Rh-, 0 Rh- i A Rh+, poieważ ich jest najmniej w magazynach.

RCKiK oprócz bazy w Lublinie ma także kilka oddziałów terenowych czynnych od poniedziałku do piątku. Funkcjonują w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu. Każdego dnia także do mniejszych miejscowości w województwie wyjeżdżąją także specjalne ambulanse w których można oddać krew.

Harmonogram akcji krwiodawstwa na najbliższy tydzień: