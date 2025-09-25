Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. czwartek, 25 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Lubelskie

Dzisiaj
7:21
Strona główna » Lubelskie

Dorohusk: maszynista po alkoholu zatrzymany na granicy

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
Udostępnij A A
(fot. archiwum)

Niebezpieczna sytuacja na kolejowym przejściu granicznym w Dorohusku. Funkcjonariusze służb zatrzymali 42-letniego maszynistę pociągu międzynarodowego relacji Ukraina–Polska. Mężczyzna prowadził skład, mając w organizmie prawie 0,3 promila alkoholu. Na szczęście czujność mundurowych zapobiegła tragedii.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

We wtorkowy poranek uwagę funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zwróciło zachowanie maszynisty. Mundurowi nabrali podejrzeń, że mężczyzna może być nietrzeźwy, dlatego natychmiast powiadomili Straż Ochrony Kolei i Straż Graniczną, które w tym czasie prowadziły działania w ramach międzynarodowej akcji RAILPOL „Rail Action Week”.

– Po wejściu do lokomotywy funkcjonariusze poczuli od maszynisty woń alkoholu – informuje Piotr Żłobicki, rzecznik lubelskiego oddziału straży ochrony kolei. Badanie alkomatem wykazało u 42-letniego obywatela Ukrainy niemal 0,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Pociągiem podróżowało blisko 200 osób. Skład został zabezpieczony i czekał na podmianę maszynisty. Pasażerowie musieli liczyć się z ponad 80-minutowym opóźnieniem.

Nietrzeźwy maszynista został zatrzymany i przekazany policjantom z Dorohuska. Teraz odpowie za wykroczenie, jakim jest prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila). Grozi mu grzywna w wysokości co najmniej 2500 zł, areszt do 30 dni oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Palił i pił na peronie. Ale miał więcej na sumieniu

Palił i pił na peronie. Ale miał więcej na sumieniu

Cudem uniknęła śmierci. Chwile grozy na przejeździe kolejowym w Chełmie

Cudem uniknęła śmierci. Chwile grozy na przejeździe kolejowym w Chełmie

37-latek znieważył funkcjonariuszy SOK i trafił na izbę wytrzeźwień

37-latek znieważył funkcjonariuszy SOK i trafił na izbę wytrzeźwień

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
pociąg sok Straż Ochrony Kolei maszyniści nietrzeźwy maszynista

Pozostałe informacje

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
ZDJĘCIA
galeria

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w rejonie ulic Zamkowej i Podwale w Lublinie archeolodzy natrafili na niezwykle cenne ślady dawnej zabudowy oraz tysiące zabytków ruchomych. Wykopaliska realizowano w kwietniu i maju tego roku na terenie dawnej posesji przy ul. Zamkowa 5, gdzie powstaje podziemna stacja transformatorowa.
Olimpiakos Tarnogród w tym sezonie nie wygrał jeszcze ani jednego spotkania

Trudny początek sezonu dla Olimpiakosu Tarnogród. W klubie jednak wierzą w przełamanie

W poprzednim sezonie zamojskiej klasy okręgowej Olimpiakos Tarnogród zajął bardzo dobre, szóste miejsce w „najciekawszej lidze świata”. Tymczasem w obecnej kampanii zespół dowodzony przez Tomasza Mazurka po siedmiu rozegranych meczach nie ma na koncie choćby jednego punktu. Trener zachowuje jednak spokój i przekonuje, że jeszcze jesienią drużyna zacznie piąć się w tabeli
Teatr Andersena zostaje w CSK. Miasto ogłosiło przetarg na budowę nowej siedziby

Teatr Andersena zostaje w CSK. Miasto ogłosiło przetarg na budowę nowej siedziby

Teatr im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie, wystawiający spektakle dla dzieci i młodzieży, nie zmienia na razie adresu. Placówka pozostaje w Centrum Spotkania Kultur – poinformował dyrektor teatru Krzysztof Rzączyński. Jednocześnie ruszył przetarg na przebudowę dawnego Domu Kultury Kolejarza, który ma stać się docelową siedzibą teatru.
Wuefista oskarżony za to, co zrobił uczennicy. Przyznał się i wyraził żal

Wuefista oskarżony za to, co zrobił uczennicy. Przyznał się i wyraził żal

Za „przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności” będzie odpowiadał 57-letni wuefista z Zamościa. Zarzuty nauczyciel usłyszał wiosną, a we wtorek prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko niemu.
PGE MKS El-Volt Lublin zmierzy się z Piotrcovią Piotrków Trybunalski

PGE MKS El-Volt Lublin zmierzy się z Piotrcovią Piotrków Trybunalski

Liga wraca po przerwie spowodowanej zgrupowaniem reprezentacji Polski
Dorohusk: maszynista po alkoholu zatrzymany na granicy

Dorohusk: maszynista po alkoholu zatrzymany na granicy

Niebezpieczna sytuacja na kolejowym przejściu granicznym w Dorohusku. Funkcjonariusze służb zatrzymali 42-letniego maszynistę pociągu międzynarodowego relacji Ukraina–Polska. Mężczyzna prowadził skład, mając w organizmie prawie 0,3 promila alkoholu. Na szczęście czujność mundurowych zapobiegła tragedii.
Polski Cukier AZS UMCS Lublin nie zagra w fazie grupowej Euroligi Kobiet

Polski Cukier AZS UMCS Lublin nie zagra w fazie grupowej Euroligi Kobiet

Polski Cukier AZS UMCS Lublin nie zdołał utrzymać skromnej zaliczki z pierwszego spotkania i awansować do fazy grupowej Euroligi Kobiet. W rewanżowym meczu decydującym o awansie akademiczki przegrały w Miszkolcu z DVTK Huntherm 59:77, a w dwumeczu (129:144)
Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
zdjęcia
galeria

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Farmy wiatrowej przeciwko budowie której protestowali mieszkańcy gminy i miasta Końskowola - nie będzie. Podczas dzisiejszej sesji uchwała o przystąpieniu do zmian w miejscowym planie zdobyła jedynie trzy głosy poparcia.
W Lublinie rozpoczął się VI Polski Kongres Górniczy

VI Polski Kongres Górniczy – w Lublinie o przyszłości górnictwa

W Lublinie rozpoczął się trzydniowy Polski Kongres Górniczy. To szósta edycja tego cyklicznego wydarzenia. Gospodarzem jest Lubelski Węgiel Bogdanka – jedna z nielicznych rentownych kopalni w Polsce, która w tym roku obchodzi 50-lecie.

Solo Traore i jego koledzy w meczu z Cracovią nie mieli zbyt wiele do powiedzenia
galeria

Krótka przygoda Górnika Łęczna w STS Pucharze Polski

Bez niespodzianki w „Pucharze Tysiąca Drużyn”. Mający coraz większe problemy w Betclic I Lidze Górnik Łęczna nie dał rady wyżej notowanej Cracovii. Zielono-czarni przegrali aż 1:5 i już na pierwszej rundzie zakończył swoje zmagania w krajowym pucharze
Zdjęcie ilustracyjne

Ciągnie pijany do pijanego

W trakcie interwencji w Janowcu policjanci mieli „podwójny strzał”. Przyjechali sprawdzić sygnał o nietrzeźwym kierowcy nissana. Przy okazji wpadł także ciekawski, pijany motorowerzysta.
Zdjęcie ilustracyjne

Oszustwo internetowe: kobieta straciła ponad 6 tys. zł przez „łatwy zarobek”

Policjanci z Dęblina prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa internetowego, w wyniku którego 44-letnia mieszkanka powiatu puławskiego straciła ponad 6 tysięcy złotych. Kobieta padła ofiarą przestępców podszywających się pod legalnych pracodawców.
Aleksandra Mirosław została mistrzynią świata i po raz kolejny pobiła rekord świata

Wspinaczka sportowa na czas: Aleksandra Mirosław mistrzynią świata i nową rekordzistą globu

Aleksandra Mirosław ustanowiła nowy rekord świata i w wielkim stylu zdobyła złoty medali mistrzostw globu
PKP Intercity: w tym roku przetarg na pociągi dużych prędkości

PKP Intercity: w tym roku przetarg na pociągi dużych prędkości

PKP Intercity chce kupić 20 pociągów z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejne 35 składów. Prędkość maksymalna pociągu wyniesie minimum 320 km/h. A pierwsze pociągi mają wyjechać na tory przed 2032 rokiem.
Czy malowanie dachu samodzielnie naprawdę wychodzi taniej?

Czy malowanie dachu samodzielnie naprawdę wychodzi taniej?

Zadbany dach to nie tylko estetyka, ale również ochrona całego budynku przed niszczeniem. Regularne malowanie dachów pozwala przedłużyć żywotność pokrycia, zabezpieczyć je przed korozją, promieniami UV i wilgocią. Wielu właścicieli domów zastanawia się jednak, czy lepiej powierzyć to zadanie fachowcom, czy wykonać je samodzielnie, oszczędzając przy tym pieniądze. W artykule przyjrzymy się, jakie czynniki wpływają na ostateczny koszt malowania dachu, jakie ryzyka niesie ze sobą samodzielna praca i czy na pewno jest to opłacalna alternatywa dla usług specjalistycznych, takich jak te oferowane przez Grupę Biotop.

Najnowsze
XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
galeria

09:17 XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

09:04

Trudny początek sezonu dla Olimpiakosu Tarnogród. W klubie jednak wierzą w przełamanie

08:39

Teatr Andersena zostaje w CSK. Miasto ogłosiło przetarg na budowę nowej siedziby

07:58

Wuefista oskarżony za to, co zrobił uczennicy. Przyznał się i wyraził żal

07:35

PGE MKS El-Volt Lublin zmierzy się z Piotrcovią Piotrków Trybunalski

07:21

Dorohusk: maszynista po alkoholu zatrzymany na granicy

21:51

Polski Cukier AZS UMCS Lublin nie zagra w fazie grupowej Euroligi Kobiet

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
galeria

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

Olimpiakos Tarnogród w tym sezonie nie wygrał jeszcze ani jednego spotkania

Trudny początek sezonu dla Olimpiakosu Tarnogród. W klubie jednak wierzą w przełamanie

Teatr Andersena zostaje w CSK. Miasto ogłosiło przetarg na budowę nowej siedziby

Teatr Andersena zostaje w CSK. Miasto ogłosiło przetarg na budowę nowej siedziby

Wuefista oskarżony za to, co zrobił uczennicy. Przyznał się i wyraził żal

Wuefista oskarżony za to, co zrobił uczennicy. Przyznał się i wyraził żal

PGE MKS El-Volt Lublin zmierzy się z Piotrcovią Piotrków Trybunalski

PGE MKS El-Volt Lublin zmierzy się z Piotrcovią Piotrków Trybunalski

Dorohusk: maszynista po alkoholu zatrzymany na granicy

Dorohusk: maszynista po alkoholu zatrzymany na granicy

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
galeria

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

Olimpiakos Tarnogród w tym sezonie nie wygrał jeszcze ani jednego spotkania

Trudny początek sezonu dla Olimpiakosu Tarnogród. W klubie jednak wierzą w przełamanie

Teatr Andersena zostaje w CSK. Miasto ogłosiło przetarg na budowę nowej siedziby

Teatr Andersena zostaje w CSK. Miasto ogłosiło przetarg na budowę nowej siedziby

Wuefista oskarżony za to, co zrobił uczennicy. Przyznał się i wyraził żal

Wuefista oskarżony za to, co zrobił uczennicy. Przyznał się i wyraził żal

PGE MKS El-Volt Lublin zmierzy się z Piotrcovią Piotrków Trybunalski

PGE MKS El-Volt Lublin zmierzy się z Piotrcovią Piotrków Trybunalski

Dorohusk: maszynista po alkoholu zatrzymany na granicy

Dorohusk: maszynista po alkoholu zatrzymany na granicy

Do zatrzymań doszło w drugiej połowie września
film

Luksusowe auta wysyłali wbrew sankcjom do Rosji i na Białoruś. Wyłudzili 40 mln VAT-u

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
galeria
film

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
film

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
galeria
film

Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie
film

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Foto
XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
ZDJĘCIA

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

galeria
Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ
galeria

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
galeria
MEMY

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
galeria
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
galeria
ZDJĘCIA

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
galeria

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu