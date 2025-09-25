Dorohusk: maszynista po alkoholu zatrzymany na granicy

We wtorkowy poranek uwagę funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zwróciło zachowanie maszynisty. Mundurowi nabrali podejrzeń, że mężczyzna może być nietrzeźwy, dlatego natychmiast powiadomili Straż Ochrony Kolei i Straż Graniczną, które w tym czasie prowadziły działania w ramach międzynarodowej akcji RAILPOL „Rail Action Week”.

– Po wejściu do lokomotywy funkcjonariusze poczuli od maszynisty woń alkoholu – informuje Piotr Żłobicki, rzecznik lubelskiego oddziału straży ochrony kolei. Badanie alkomatem wykazało u 42-letniego obywatela Ukrainy niemal 0,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Pociągiem podróżowało blisko 200 osób. Skład został zabezpieczony i czekał na podmianę maszynisty. Pasażerowie musieli liczyć się z ponad 80-minutowym opóźnieniem.

Nietrzeźwy maszynista został zatrzymany i przekazany policjantom z Dorohuska. Teraz odpowie za wykroczenie, jakim jest prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila). Grozi mu grzywna w wysokości co najmniej 2500 zł, areszt do 30 dni oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.