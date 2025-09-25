Lubelska administracja skarbowa walczy z podróbkami

Dużą partię nielegalnych towarów ujawniono podczas kontroli busa zaparkowanego przy jednym ze sklepów w Hrebennem. W przestrzeni ładunkowej znajdowały się 577 par butów i blisko 1,3 tys. sztuk innego asortymentu – odzieży, galanterii i zabawek. Wszystkie oznaczone były znakami światowych marek, jednak ich jakość od razu wzbudziła podejrzenia funkcjonariuszy.

Krasnobród: stoisko z podróbkami

Na nielegalny handel natrafiono także na stoisku w Krasnobrodzie. Obywatelka Polski oferowała zabawki, odzież i galanterię ze znakami znanych producentów. Różnice w jakości i bardzo niska cena od razu zdradzały, że nie są to oryginalne produkty.

Łuków: sklep internetowy z fałszywymi kosmetykami

Kolejne duże ujawnienie miało miejsce w Łukowie. Funkcjonariusze po raz kolejny skontrolowali lokal, w którym działał sklep internetowy. Mimo że wobec właścicielki już wcześniej wszczęto postępowanie, proceder trwał nadal. Tym razem zabezpieczono ponad 1,3 tys. sztuk towarów, głównie perfum i kosmetyków z logo ekskluzywnych marek.

Wysokie kary za handel podróbkami

Handel towarami z podrobionymi znakami towarowymi jest w Polsce przestępstwem. Za taki proceder grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.