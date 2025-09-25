Lubelska administracja skarbowa walczy z podróbkami

Funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej regularnie uderzają w nieuczciwych sprzedawców oferujących podrobione towary. Od początku roku w regionie zabezpieczono już około 35 tysięcy sztuk odzieży, obuwia, zabawek i kosmetyków z nielegalnie naniesionymi znakami znanych marek.
Dużą partię nielegalnych towarów ujawniono podczas kontroli busa zaparkowanego przy jednym ze sklepów w Hrebennem. W przestrzeni ładunkowej znajdowały się 577 par butów i blisko 1,3 tys. sztuk innego asortymentu – odzieży, galanterii i zabawek. Wszystkie oznaczone były znakami światowych marek, jednak ich jakość od razu wzbudziła podejrzenia funkcjonariuszy.
Krasnobród: stoisko z podróbkami
Na nielegalny handel natrafiono także na stoisku w Krasnobrodzie. Obywatelka Polski oferowała zabawki, odzież i galanterię ze znakami znanych producentów. Różnice w jakości i bardzo niska cena od razu zdradzały, że nie są to oryginalne produkty.
Łuków: sklep internetowy z fałszywymi kosmetykami
Kolejne duże ujawnienie miało miejsce w Łukowie. Funkcjonariusze po raz kolejny skontrolowali lokal, w którym działał sklep internetowy. Mimo że wobec właścicielki już wcześniej wszczęto postępowanie, proceder trwał nadal. Tym razem zabezpieczono ponad 1,3 tys. sztuk towarów, głównie perfum i kosmetyków z logo ekskluzywnych marek.
Wysokie kary za handel podróbkami
Handel towarami z podrobionymi znakami towarowymi jest w Polsce przestępstwem. Za taki proceder grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
– Ochrona konsumentów i wspieranie uczciwych przedsiębiorców to jedno z kluczowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej. Eliminujemy z rynku towary, które naruszają prawa własności przemysłowej – podkreśla Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.