Niedziela w kościołach w Polsce. Będzie modlitwa wynagradzająca za profanacje

"Gdy w lipcu 2016 r. zamordowano w Normandii księdza Jacques’a Hamela podczas sprawowania Mszy św. wydawało się nam, że w Polsce takie rzeczy nie mogą się zdarzyć (…)" – napisał arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. "Niestety, w ostatnich tygodniach, zwłaszcza w trakcie trwania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, miało miejsce wiele zdarzeń poddających w wątpliwość moją wcześniejszą konstatację."

W wydanym kilka dni temu "oświadczeniu w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce" arcybiskup Gądecki napisał m.in. o "profanacji jasnogórskiego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski".

Przewodniczący KEP podał też inne przykłady. "Myślę także o profanacjach i aktach bluźnierstwa do jakich dochodzi podczas tzw. marszów środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów." – napisał hierarcha. "Oficjalnie powodem organizacji takich marszów jest troska o większą tolerancję w społeczeństwie, tymczasem stają się one miejscem obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii eucharystii, oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych."

Zdaniem arcybiskupa Gądeckiego "ataki na Kościół nie są jednak zaskakujące". "O ile sytuacja dawniejsza – mówił św. Jan Paweł II w 1991 roku – zyskiwała Kościołowi ogólne uznanie nawet ze strony osób i środowisk "laickich", to w obecnej sytuacji na takie uznanie w wielu przypadkach nie można liczyć. Trzeba raczej liczyć się z krytyką, a może nawet gorzej." – zaznaczył przewodniczący KEP. Zwrócił uwagę na ataki na kościoły i księży. "Szczególnie dotknęło to osobę ks. Ireneusza Bakalarczyka" (duchowny napadnięty 10 czerwca br. we Wrocławiu przez nożownika-red.).

"Sytuacja wymaga postawienia pytania, jak w odpowiedzialny sposób relacjonować kwestię nadużyć seksualnych wśród duchownych i w innych grupach społecznych, aby nie kreować fałszywego, jednostronnego wizerunku Kościoła i nie prowokować kolejnych aktów słownej i fizycznej przemocy oraz aktów profanacji." – napisał arcybiskup Gądecki.

Zdaniem przewodniczącego KEP do takich ataków i profanacji w ostatnim czasie dochodzi coraz częściej.

"Dzisiejszy sposób kwestionowania autorytetu Kościoła nie ma charakteru intelektualnego, lecz ideologiczny" – zaznaczył arcybiskup Gądecki. "W procesie wytoczonym Kościołowi próbuje się dowieść, że nie ma w nim ludzi prawych, a wiara jest jedynie hipokryzją. Dąży się do zdyskredytowania Boga i obrzydzenia całego Kościoła."

Arcybiskup Gądecki poinformował, że księża biskupi – obecni na 383. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski – wzywają do publicznego przebłagania Boga za popełnione świętokradztwa.

"Prosimy, aby po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w niedzielę 23 czerwca br., we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, po każdej Mszy Świętej odśpiewać suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…". – zaapelował przewodniczący KEP.