Miliony popłyną do gmin. Wojewoda: są dodatkowe pieniądze na drogi

Z dodatkowych środków skorzysta aż 27 gmin z województwa lubelskiego, których projekty znalazły się na liście rezerwowej RFRD. Do 21 maja wojewoda przygotuje listę rekomendowanych projektów, którą następnie przekaże do Ministerstwa Infrastruktury. Władze lokalne zostały już zobowiązane do złożenia oświadczeń o gotowości do realizacji zadań, jeśli środki zostaną przyznane.

Z dofinansowania wyłączone są miasta na prawach powiatu oraz projekty wieloletnie – w tym m.in. zadania z Miasta Zamość. Ostateczną decyzję o przekazaniu funduszy podejmie Minister Finansów, a rozstrzygnięcia spodziewane są do lipca 2025 roku.

Szansa na więcej inwestycji

Dzięki nowemu wsparciu lista rezerwowa zostanie skorygowana – finansowane projekty zostaną z niej usunięte, co otworzy drogę do realizacji kolejnych zadań z niższych pozycji. Co ważne, środki przekazane przez ministra finansów nie będą podlegały zwrotowi, nawet jeśli w przetargach pojawią się oszczędności. Niewykorzystane fundusze będzie można przeznaczyć na inne zadania drogowe, choć szczegóły zostaną doprecyzowane później.

Efekty RFRD w regionie

Przypomnijmy, że w marcu br. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisano 120 umów na budowę ponad 183 km dróg w Lubelskiem. Łączne dofinansowanie przekroczyło 260 mln zł. Efektywne przeprowadzenie przetargów już przyniosło ponad 12 mln zł oszczędności, co pozwala na realizację dodatkowych 12 projektów.

W ubiegłym tygodniu podpisano pierwsze umowy z gminami Chełm, Józefów nad Wisłą, Kraśnik i Wojciechów. Łącznie powstanie tam 4,6 km nowych dróg. Wojewoda zapowiedział, że kolejne oszczędności pozwolą na dalsze podpisywanie umów, a środki z rezerwy budżetowej jeszcze bardziej zwiększą skalę inwestycji.

Projekty powiatowe bez zmian

Na razie bez zmian pozostają projekty realizowane przez powiaty w ramach RFRD. Wciąż trwa proces zbierania oszczędności, które mają umożliwić dofinansowanie zadań z listy podstawowej – m.in. w powiecie lubelskim.