Zatrzymani za organizowanie piramidy finansowej. Działali także w Lubelskiem

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa oraz nielegalnego gromadzenia środków pieniężnych od osób fizycznych. Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Podejrzani mają być odpowiedzialni za organizację, funkcjonowanie i pozyskiwanie nowych inwestorów w ramach piramidy finansowej w sieci oraz na specjalnych aplikacjach.

„Schemat piramidy finansowej polegał na zasilaniu własnych kont wygenerowanych w aplikacji, które miały często złośliwy charakter, i ich inwestowaniu w kryptowaluty” - przekazała rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej asp. Justyna Pasieczyńska.

Oszuści mieli zachęcać do wpłacania środków na fałszywą działalność inwestycyjną. Obiecywali szybkie i wysokie zyski. Celem było wyłudzenie pieniędzy od jak największej liczby osób.

Funkcjonariusze w 21 lokalizacjach na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego zabezpieczyli sprzęt teleinformatyczny, broń palną oraz materiały reklamowe zachęcające do inwestowania.

Wobec zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Wystąpiono również o blokadę kont bankowych podejrzanych.