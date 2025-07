Reprezentacja Polski pokonała USA i we wtorek zagra o półfinał Uniwersjady z Czeszkami

Trenerem reprezentacji Polski jest Karol Kowalewski. Aktualny trener Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin do swojej dyspozycji ma cztery zawodniczki związane w ostatnim czasie z lubelskim klubem. Są to reprezentujące go w ostatnim sezonie Magdalena Szymkiewicz i Zuzanna Kulińska oraz świeżo zakontraktowane Klaudia Wnorowska i Aleksandra Wojtala.