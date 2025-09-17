86. rocznica agresji Rosji sowieckiej na Polskę i Dzień Sybiraka

W Lublinie oficjalne uroczystości związane z 86. rocznicą agresji Rosji sowieckiej na Polskę (połączone z obchodami Dnia Sybiraka) z udziałem władz państwowych, samorządowych oraz delegacji instytucji i organizacji kombatanckich rozpoczęły się po godzinie 10 od złożenia kwiatów pod tablicą por. Jana Bołbotta w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Spokojnej 1. Główne uroczystości miały miejsce na placu Litewskim, przy pomniku Nieznanego Żołnierza.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie przygotował wystawę „ Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Polakach”. Wystawa na Placu Jana Kochanowskiego w Lublinie przedstawia najważniejsze informacje na temat zbrodni dokonanych przez okupanta niemieckiego i sowieckiego na obywatelach polskich w latach wojny i okupacji 1939-1945.

Autorzy opowiadają o sytuacji cywilów i żołnierzy na początku II wojny światowej, zbrodni katyńskiej, pacyfikacjach polskich wiosek czy rzezi warszawskiej Woli.